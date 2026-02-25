HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Meta ile AMD güçlerini birleştirdi! Teknoloji dünyasında dikkat çeken anlaşma

ABD'li teknoloji devlerinden Meta, ürünleriyle yapay zeka altyapısını güçlendirmek üzere AMD ile çok yıllık bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Meta ile AMD güçlerini birleştirdi! Teknoloji dünyasında dikkat çeken anlaşma

ABD'li teknoloji devleri Meta ile AMD uzun vadeli altyapı işbirliğine gitti. Meta'dan AMD ile işbirliğine ilişkin açıklama yapıldı.

ÇOK YILLI ANLAŞMA

Açıklamada, 6 gigavata kadar "AMD Instinct GPU" ile yapay zeka altyapısını güçlendirmek üzere AMD ile çok yıllık bir anlaşma yapıldığı bildirildi.

Meta'nın yapay zekanın bir sonraki neslini inşa etmek ve herkes için kişisel süperzekayı mümkün kılmak üzere çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Bunu başarmak için, yapay zeka iş yüklerimizin artan taleplerini karşılayabilecek devasa ve ölçeklenebilir hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Mevcut işbirliğimizin üzerine inşa edilen AMD ortaklığımız, bu ihtiyaçları karşılamamıza yardımcı olacak." ifadeleri kullanıldı.

Meta ile AMD güçlerini birleştirdi! Teknoloji dünyasında dikkat çeken anlaşma 1

Açıklamada, anlaşma kapsamında, çipler, sistemler ve yazılım alanlarında yol haritalarının uyumlandırılması konusunda da AMD ile birlikte çalışılacağı belirtildi.

Yazılım ve donanım genelindeki bu işbirliğinin hızlı ve ölçekli inovasyon yapmayı sağlayacağı aktarılan açıklamada, ilk GPU dağıtımlarını destekleyecek sevkiyatların 2026'nın ikinci yarısında başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, AMD ile yapılan anlaşmanın, Meta altyapısını büyük ölçekte büyütmeyi amaçlayan girişimin bir parçası olduğuna işaret edilerek, "Ortaklıklarımızı ve teknoloji yığınımızı çeşitlendirerek daha dayanıklı ve esnek bir altyapı inşa ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zekâ destekli iki yeni akıllı telefon!Yapay zekâ destekli iki yeni akıllı telefon!
Taciz skandalında çarpıcı detay! Görele Belediye Başkanı'nın kızından olay iddia: 'Kıskançlık yüzünden ben yaptım'Taciz skandalında çarpıcı detay! Görele Belediye Başkanı'nın kızından olay iddia: 'Kıskançlık yüzünden ben yaptım'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka AMD Meta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.