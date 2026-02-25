HABER

Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarını paylaştı. Yurt genelinde yağış beklenirken, Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı. Van dışında ülke genelinde yağış beklenirken, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak görüleceği tahmin ediliyor. Yarın için ise İstanbul dahil birçok kentte yoğun kar beklendiği bildirildi. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji, Van hariç tüm yurtta yağış beklendiğini duyurdu. Birçok bölgede kuvvetli sağanak ve kar etkili olacak, sıcaklıklar ise iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Van dışında tüm yurtta yağış beklenirken, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, Hatay’ın batı ilçelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği bildirildi.

Kar yağışının ise Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün yüksek kesimleri, Düzce’nin doğusu, Bolu’nun kuzeyi ve Kastamonu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de kuvvetli sağanak, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle hafif ve orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer 70 kilometre hıza ulaşacak şekilde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunduğunu belirtti. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, kuvvetli yağış, kar, sel, su baskını, buzlanma, çığ ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A KAR UYARISI

Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda, bugün başlayan yağışların yarın daha geniş bir alana yayılacağı görüldü. Buna göre, İstanbul dahil birçok kentte yoğun kar yağışı bekleniyor.

17 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı.

Uyarı yapılan iller arasında, Adana, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce yer aldı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

İSTANBUL 10°C

İZMİR 15°C

ANKARA 6°C

ADANA 18°C

BOLU 3°C

TRABZON 14°C

VAN 8°C

DİYARBAKIR 14°C

meteoroloji kar kuvvetli yağış sağanak
