Birinde AK Parti diğerinde CHP: Son seçim anketi sonuçlarında iki partiden sürpriz atak!

2028’de yapılması beklenen genel seçimlere yaklaşık iki yıl kala seçim anketleri siyaset sahnesindeki dengeleri ortaya koymaya devam ediyor. Paylaşılan son ankete göre AK Parti ve CHP arasındaki fark kayda değer oranda açıldı. Bazı partilerin atağa geçmesi anket sonuçlarına da yansıdı.

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

BETİMAR Araştırma’nın 9-12 Şubat aralığında gerçekekleştirdiği son seçim anketi TGRT Haber ekranlarında kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmada seçmenlere “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 33,2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP’nin oy oranı ise yüzde 27,9 olarak ölçüldü. Böylece iki parti arasındaki farkın yaklaşık 5 puan seviyesinde olduğu görüldü.

DEM Parti yüzde 8,8 ile üçüncü sırada yer alırken MHP yüzde 8,5 oranına ulaştı. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 6,3 olarak kaydedildi.

İKİ PARTİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Yavuz Ağıralioğlu'nun Anahtar Parti'si yüzde 4,5; Ümit Özdağ'ın kurucusu olduğu Zafer Partisi ise yüzde 4,3 seviyesiyle ankete damga vurdu.

İşte BETİMAR Araştırma’nın son anketine göre siyaset sahnesindeki güncel tablo:

AK Parti: %33,2

CHP: %27,9

DEM Parti: %8,8

MHP: %8,5

İYİ Parti: %6.3

Anahtar Parti: %4,5

Zafer Partisi: %4.3

Yeniden Refah Partisi: %2.8

Türkiye İşçi Partisi: %1,5

Saadet Partisi: %1

Diğer Partiler: %1.2

2023 SEÇİMLERİNİ İSABETLİ TAHMİN ETMİŞTİ

BETİMAR Araştırma, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de tahminleriyle dikkat çekmişti. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan hemen önce açıkladığı son ankette Recep Tayyip Erdoğan %49,1, Kemal Kılıçdaroğlu %45 bandında, Sinan Oğan ise %5,6 civarındaydı. Seçim sonuçları ise Recep Tayyip Erdoğan %49,52, Kemal Kılıçdaroğlu %44,88 ve Sinan Oğan %5,17 şeklindeydi.

BİR BAŞKA ANKETTE BİRİNCİLİK EL DEĞİŞTİRDİ

Bir seçim anketi de Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'dan geldi. SONAR'ın Şubat 2026 anket sonuçlarında ise şöyle bir tablo ortaya çıktı:

CHP: %34,2

AK Parti: %31,1

DEM Parti: %9,0

İYİ Parti: %6,3

MHP: %6,0

Anahtar Parti: %4,3

Zafer Partisi: %3,3

Yeniden Refah Partisi: %2,9