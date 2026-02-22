HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Birinde AK Parti diğerinde CHP: Son seçim anketi sonuçlarında iki partiden sürpriz atak!

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki isabetli tahminiyle adından söz ettiren BETİMAR Araştırma yeni seçim anketini yayımladı. AK Parti ile CHP arasındaki makasın açıldığı ankette iki partinin sürpriz atağı siyaset kulislerini hareketlendirdi. SONAR Araştırma'nın yayımladığı ankette ise AK Parti ile CHP yer değiştirirken tablonun geri kalanındaki benzerlik bozulmadı.

Birinde AK Parti diğerinde CHP: Son seçim anketi sonuçlarında iki partiden sürpriz atak!
Mehmet Hazar Gönüllü

2028’de yapılması beklenen genel seçimlere yaklaşık iki yıl kala seçim anketleri siyaset sahnesindeki dengeleri ortaya koymaya devam ediyor. Paylaşılan son ankete göre AK Parti ve CHP arasındaki fark kayda değer oranda açıldı. Bazı partilerin atağa geçmesi anket sonuçlarına da yansıdı.

SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

BETİMAR Araştırma’nın 9-12 Şubat aralığında gerçekekleştirdiği son seçim anketi TGRT Haber ekranlarında kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmada seçmenlere “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 33,2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP’nin oy oranı ise yüzde 27,9 olarak ölçüldü. Böylece iki parti arasındaki farkın yaklaşık 5 puan seviyesinde olduğu görüldü.

DEM Parti yüzde 8,8 ile üçüncü sırada yer alırken MHP yüzde 8,5 oranına ulaştı. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 6,3 olarak kaydedildi.

İKİ PARTİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Yavuz Ağıralioğlu'nun Anahtar Parti'si yüzde 4,5; Ümit Özdağ'ın kurucusu olduğu Zafer Partisi ise yüzde 4,3 seviyesiyle ankete damga vurdu.

İşte BETİMAR Araştırma’nın son anketine göre siyaset sahnesindeki güncel tablo:

AK Parti: %33,2
CHP: %27,9
DEM Parti: %8,8
MHP: %8,5
İYİ Parti: %6.3
Anahtar Parti: %4,5
Zafer Partisi: %4.3
Yeniden Refah Partisi: %2.8
Türkiye İşçi Partisi: %1,5
Saadet Partisi: %1
Diğer Partiler: %1.2

Birinde AK Parti diğerinde CHP: Son seçim anketi sonuçlarında iki partiden sürpriz atak! 1

2023 SEÇİMLERİNİ İSABETLİ TAHMİN ETMİŞTİ

BETİMAR Araştırma, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de tahminleriyle dikkat çekmişti. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan hemen önce açıkladığı son ankette Recep Tayyip Erdoğan %49,1, Kemal Kılıçdaroğlu %45 bandında, Sinan Oğan ise %5,6 civarındaydı. Seçim sonuçları ise Recep Tayyip Erdoğan %49,52, Kemal Kılıçdaroğlu %44,88 ve Sinan Oğan %5,17 şeklindeydi.

Birinde AK Parti diğerinde CHP: Son seçim anketi sonuçlarında iki partiden sürpriz atak! 2

BİR BAŞKA ANKETTE BİRİNCİLİK EL DEĞİŞTİRDİ

Bir seçim anketi de Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR Araştırma'dan geldi. SONAR'ın Şubat 2026 anket sonuçlarında ise şöyle bir tablo ortaya çıktı:

CHP: %34,2
AK Parti: %31,1
DEM Parti: %9,0
İYİ Parti: %6,3
MHP: %6,0
Anahtar Parti: %4,3
Zafer Partisi: %3,3
Yeniden Refah Partisi: %2,9

Birinde AK Parti diğerinde CHP: Son seçim anketi sonuçlarında iki partiden sürpriz atak! 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Umut Hakkı'yla ilgili bu talimatı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! 'Umut Hakkı'yla ilgili bu talimatı verdi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da akılalmaz kaza! Şoför koltuğundan düştü, kendi aracının altına kaldıİstanbul'da akılalmaz kaza! Şoför koltuğundan düştü, kendi aracının altına kaldı
Korkunç olay: Anne ve iki oğlu ölümden döndüKorkunç olay: Anne ve iki oğlu ölümden döndü
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi anket sonuçları son seçim anketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.