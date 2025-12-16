AK Parti'nin masasındaki son anket! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı... CHP detayı dikkat çekti

Siyasetteki gerilim arttıkça anket sonuçları da merakla takip ediliyor. Şirketler art arda seçim anketlerini yayınlarken, konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan Ensonaber'in Youtube kanalında önemli değerlendirmelerde bulundu. İnan, anketlerdeki son durumla ilgili de açıklama yaptı.

İnan açıklamalarında şunları söyledi:



"Her zaman anketlerle araştırma çalışmalarıyla hem kendimizi teyit eden hem de sokaktaki vatandaşımızın taleplerini her zaman dinleyen, Türk siyasetindeki en güçlü siyasi hareketlerden bir tanesiyiz. Biliyorsunuz biz 2018'den itibaren yeni bir hükümet sistemine geçtik. Orada cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı, parti seçimi ayrı diyerek vatandaşımızın demokratik tercihini güçlendirecek güzel bir uygulamaya geçildi.

"KAMUOYUNDA YANLIŞ LANSE EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Bazı araştırma şirketleri şunu yapıyor: AK Parti'nin oyunu açıklıyor, CHP'nin oyunu açıklıyor, diğer siyasi partilerin oyunu açıklıyor. Fakat AK Parti'nin oyunu açıkladığında sanki cumhurbaşkanımızın başkanlık oyuymuş gibi kamuoyunda yanlış lanse edildiğini görüyoruz. Biz buna itiraz ediyoruz. Bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sayın cumhurbaşkanımızın aldığı teveccüh ayrıdır. Partimizin desteği ayrıdır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN OYU YÜZDE 52'LERDE, PARTİNİN OYU 35'LERDE"

Sayın cumhurbaşkanımız 2023'te almış olduğu oyun üzerine koyarak, güçlenerek çok güçlü bir şekilde milletimizden teveccüh almaya devam etmektedir. Yüzde 52'lere varan güçlü bir teveccüh vardır. Biz parti olarak 35'lere dayandık.

"CHP YÜZDE 27'LERE DÜŞTÜ"

CHP'nin oyları ile ilgili de değerlendirmede bulunan İnan, "Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 27'lere düştü. Bu gidişle 25'lere hapsolmaya eskisi gibi devam edecek" dedi.