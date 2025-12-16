HABER

Arif Verimli'den dikkat çeken 'Uyuşturucu' çıkışı: "12 yaş üzeri herkese test yapılsın"

Müge Anlı'nın programı ile akıllara kazınan ünlü Psikiyatrist Arif Verimli dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Uyuşturucu operasyonlarının gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Verimli, "Bence 12 yaş üzeri herkese Uyuşturucu/Uyarıcı madde testi yapılsın. Sorun sadece bir meslek grubunun, sanat dünyasının ya da parası olanların sorunu değil. Bu çok büyük bir sorun yıllardır anlatıyorum" dedi. Ünlü sanatçı Gülben Ergen de verimliye destek verdi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Son zamanlarda yapılan uyuşturucu operasyonları gündemdeki yerini koruyor. Sanat dünyası ile başlayan operasyon geçen günlerde medyaya sıçramıştı.

MEHMET AKİF ERSOY VE BAZI İSİMLER TUTUKLANDI

Aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu bazı isimler tutuklanırken, uyuşturucu operasyonunun yankılara hala sürüyor.

ARİF VERİMLİ'DEN 'UYUŞTURUCU' ÇIKIŞI

Öte yandan Müge Anlı'nın programı ile akıllara kazınan ünlü Psikiyatrist Arif Verimli çok konuşulacak 'uyuşturucu' çıkışı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Verimli şunları söyledi:

"12 YAŞ ÜZERİ HERKESE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILSIN"

"Bence 12 yaş üzeri herkese Uyuşturucu/Uyarıcı madde testi yapılsın. Sorun sadece bir meslek grubunun, sanat dünyasının ya da parası olanların sorunu değil. Bu çok büyük bir sorun yıllardır anlatıyorum"

"BU İŞİN BİLİM DIŞI BİR ÇÖZÜMÜ YOK"

Bir kullanıcının kendisine yaptığı "Hocam, bu işin profosyoneli olarak "test" ile çözülebilecek bir durum olduğunu nasıl düşünebilirsiniz. Yani, sizlerin bu insanları bu işlerden nasıl uzak tutarız diye fikir üretmesi gerekmiyor mu?" yorumuna da yanıt veren Verimli, "Ben testle çözülecek demedim. Yapalım görelim çok çarpıcı sonuçlar çıkacak demek istiyorum. Bu işin bilim dışı bir çözümü yok, sevgiyle" dedi.

GÜLBEN ERGEN'DEN DESTEK: "O KADAR HAKLISINIZ Kİ"

Verimli'ye ünlü sanatçı Gülben Ergen'den de destek geldi. Ergen Verimli'nin yaptığı paylaşıma yanıt olarak: "O kadar haklısınız ki" diyerek yanıt verdi.

