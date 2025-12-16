HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Türkiye'nin en mutlu 5. şehri belli oldu!

TÜİK’in yaptığı araştırmada en mutlu beşinci şehir belli oldu. Komşu iller de sıralamada yer aldı.

Türkiye'nin en mutlu 5. şehri belli oldu!

Kütahya, TÜİK tarafından yapılan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda yüzde 73.76 oranıyla mutlu şehirler arasında beşinci oldu. İlk sırada Sinop yer alıyor. Kütahya’nın komşuları Afyonkarahisar ve Uşak da ilk onda yer alıyor.

Türkiye nin en mutlu 5. şehri belli oldu! 1

Kütahya’nın 572 bin nüfusu var. Şehir, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Kütahyalılar, şehrin Türkiye’nin gözde şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye nin en mutlu 5. şehri belli oldu! 2

Kütahya’nın komşuluk ilişkileri çok değerlidir. Kapısını çalabileceğin, merhaba diyebileceğin insanlar bulunuyor. Mutluluğun maddiyatla ilgisi yok. Bir fincan kahvede ya da bir lokma ekmekte gizli. Kütahyalılar, bu duyguları sonuna kadar yaşıyor. Gelenekleriyle birbirine bağlı bir halk vardır.

Türkiye nin en mutlu 5. şehri belli oldu! 3

Şairler, edebiyatçılar, modacılar ve birçok sanatçı Kütahya’da büyümüştür. Fabrikaları, çinisi, taşı ve toprağı ile her yönüyle mükemmel bir şehir olarak öne çıkıyor.

Türkiye nin en mutlu 5. şehri belli oldu! 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitlis’te bahis operasyonu: 46 kişi tutuklandıBitlis’te bahis operasyonu: 46 kişi tutuklandı
Gizemli taşlar dikkat çekiyor!Gizemli taşlar dikkat çekiyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya mutluluk tarihi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.