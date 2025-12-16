Türkiye'nin en mutlu 5. şehri belli oldu!

Kütahya, TÜİK tarafından yapılan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda yüzde 73.76 oranıyla mutlu şehirler arasında beşinci oldu. İlk sırada Sinop yer alıyor. Kütahya’nın komşuları Afyonkarahisar ve Uşak da ilk onda yer alıyor.

Kütahya’nın 572 bin nüfusu var. Şehir, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Kütahyalılar, şehrin Türkiye’nin gözde şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kütahya’nın komşuluk ilişkileri çok değerlidir. Kapısını çalabileceğin, merhaba diyebileceğin insanlar bulunuyor. Mutluluğun maddiyatla ilgisi yok. Bir fincan kahvede ya da bir lokma ekmekte gizli. Kütahyalılar, bu duyguları sonuna kadar yaşıyor. Gelenekleriyle birbirine bağlı bir halk vardır.

Şairler, edebiyatçılar, modacılar ve birçok sanatçı Kütahya’da büyümüştür. Fabrikaları, çinisi, taşı ve toprağı ile her yönüyle mükemmel bir şehir olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır