Gizemli taşlar dikkat çekiyor!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan yuvarlak taşlar, yerel halkı şaşırtmaya devam ediyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 3 yıl önce yol çalışması sırasında ilginç yuvarlak taşlar bulundu.

Türkiye-Irak sınır hattındaki Aktütün bölgesinde, yol genişletme çalışmaları sırasında 6 adet taş ortaya çıktı.

AĞIRLIKLARI 200 KİLOGRAMDAN FAZLA

Konur Köyü Muhtarı Cafer Gezer, taşların farklı yapısını fark etti. Bu durum onun dikkatini çekti. Muhtar Gezer, taşların değerli olabileceğini düşündü ve harekete geçti. İş makineleri yardımıyla taşlar yerinden alındı. Her biri 200 kilogramdan fazla ağırlığa sahip.

Taşlar, Gezer’in evinin önüne getirilerek koruma altına alındı. Muhtar, taşların hayvan fosilleri olduğunu iddia ediyor. Yetkililere çağrıda bulundu. Gezer, birkaç farklı taşın dikkatini çektiğini anlattı. Yolu kazdığında bazı taşların kendiliğinden düştüğünü gördü. Taşları alıp kapısının önüne getirdi. Kendi imkanlarıyla yaptıklarını araştırdı. Fosil olduklarına dair düşüncelerini aktardı. Hakkari Üniversitesine durumu bildirdi.

Üniversiteden, taşların Van Müzesine taşınabileceği yanıtını aldı. Taşların görünümü gerçekten dikkat çekici ve farklı. Uzmanlar bunların fosil olduğunu belirtti. Muhtar, bu taşların sırrının çözülmesini istiyor.

Tam olarak ne oldukları araştırılmalı. Gezer, 3 yıldır kapısının önünde sergilediği taşların bölge turizmi için önemli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile arkeologlardan yardım bekliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

