Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık için tahliye kararı

'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'iftira' suçlamalarıyla tutuklanan, hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istenen eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık ilk kez hakim karşısına çıktı. Savcı, Kocabıyık’ın cezalandırılmasını ve tutukluluğunun sürmesini talep ederken, mahkeme 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasıyla birlikte tahliye kararı verdi.

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık için tahliye kararı
Devrim Karadağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet gazetesine verdiği son röportaj ve sosyal medya platformu X'te yer alan bazı paylaşımları gerekçe gösterilerek 7 Ekim’de tutuklanan eski AK Parti İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında “iftira” ve ”Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten iddianame hazırlanmıştı.

Kocabıyık hakkında iki suçtan iki yıldan sekiz yıla kadar hapsi istendi. Bugün Kocabıyık'ın üzerine atılı suçlamalardan ilk duruşması görüldü.

SAVCI: ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMALI

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, “ifadelerin cumhurbaşkanına yönelik alenen ve zincirleme bir şekilde işlendiği anlaşılmıştır” diyerek Kocabıyık’ın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Ayrıca Kocabıyık’ın tutukluluğunun devamı istendi.

Savcının mütalaasına karşı konuşan Kocabıyık, “Tamamen siyasi analiz ve eleştiriden oluşuyor ifadelerim. Bu iddianamemin temel bir problemi var, ifadelerim cımbızlanmış" dedi.

Son sözü sorulan Kocabıyık, beraat ve tahliye talep ettiğini söyledi.

HÂKİM “HAKARET”TEN CEZA VE TAHLİYE VERDİ

Verilen aranın ardından hükmünü açıklayan hâkim, yapılan değerlendirme sonucunda Kocabıyık’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kocabıyık hakkında hükümle tahliye kararı verildi.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Kocabıyık
