Feribottan atlayan kişiyi Gestaş personelleri ve balıkçılar kurtardı

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasına ait feribotla Bozcaada'dan Geyikli'ye yapılan saat 14.00 feribot seferinde, iddiaya göre bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasına ait feribotla Bozcaada’dan Geyikli’ye yapılan saat 14.00 feribot seferinde, iddiaya göre bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladı. Denize atlayan kişiyi fark eden yolcular, Gestaş görevlilerine haber verdi.

İhbar üzerine feribot manevra yaparak denize atlayan vatandaşın bulunduğu noktaya doğru yöneldi. Bu sırada Geyikli’de kıyıya bağlı Nevzat-1 isimli balıkçı teknesi olay yerine ulaştı. Gestaş personellerinin de yardımıyla denizdeki vatandaşa can simidi atıldı ve tekneye alınarak kurtarıldı. Geyikli İskelesi’ne getirilen vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Çanakkale
