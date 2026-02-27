HABER

Sakarya Valiliği'nden 'köpek ölümü' iddialarına ilişkin açıklama

Sakarya Valiliği, sosyal medyada "Valilik Konağı'nda köpek ölümü" başlığıyla yayılan ve görevli polislerin bu nedenle cezalandırıldığı öne sürülen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Olayın aslına yönelik yapılan incelemede, ehliyetsiz bir bahçıvanın resmi aracı izinsiz kullandığı ve güvenlik zafiyeti oluştuğu belirlendi.

Bazı sosyal medya mecralarında, Sakarya Valilik Konağı’nda görev yapan emniyet mensuplarının bir köpek ölümü hadisesi gerekçe gösterilerek görev yerlerinin değiştirildiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı iddiaları üzerine Valilik harekete geçti. Konuya dair kamuoyunu bilgilendiren Valilik, gerçek durumun paylaşımlardan farklı olduğunu vurguladı.

EHLİYETSİZ BAHÇIVAN EMNİYET ARACINI KULLANDI

Yapılan incelemeler neticesinde, Valilik Konağı’nın bahçesinde görevli olan ve ehliyeti bulunmayan bahçıvanın, emniyet hizmetine tahsis edilen aracı yaklaşık 15 dakika boyunca kullandığı tespit edildi. Konutta görevli polis memurlarının ise bu durumdan haberdar olmadıkları, bahçedeki yavru bir köpeğin ölümüyle sonuçlanan üzücü olaydan ancak yarım saat sonra bilgi sahibi oldukları belirlendi. Valilik tarafından yapılan açıklamada olayın saptırıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu olayın köpek ölümüyle ilişkilendirilerek farklı mecralara çekilmesi ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı değerlendirilmektedir."

İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Valilik açıklamasında, emniyet aracının ehliyetsiz bir kişi tarafından kullanılmasına engel olunmaması ve gerekli güvenlik prosedürlerine riayet edilmemesi nedeniyle ilgili personel hakkında idari inceleme başlatıldığı ifade edildi.

