15. yılda da Adem Amca'yı unutmadı! Yaren Leylek yeniden geldi

Milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, bu sene de balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. 15. yılda da göçten gelen Yaren Leylek için gelenekselleşen fotoğraf çekme aktivitesi de düzenlendi.

15. yılda da Adem Amca'yı unutmadı! Yaren Leylek yeniden geldi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geldi.

15. yılda da Adem Amca yı unutmadı! Yaren Leylek yeniden geldi 1

YENİDEN KAYIĞA KONDU

Yaren Leylek, yine Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına kondu.

Yaren Leylek’in gelenekselleşmiş fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.

15. yılda da Adem Amca yı unutmadı! Yaren Leylek yeniden geldi 2

"MEĞER TANIYAMAMIŞIZ"

Tüydeş, sosyal medya hesabından ilgili fotoğrafları paylaşıp Yaren Leylek'in gelişini duyurdu.

"Yeniden hoş geldin Yaren." ifadelerini kullanan Tüydeş, "Günlerdir Adem Amca ile birlikte 'Acaba görür müyüz?' diye güneye uzun uzun bakarken meğer o da bize çatıdan bakıyormuş; biz tanıyamamışız. İlk iki gün çatıda ve bahçede uzak ve çekingen durunca geleni eşi sandık. Hava şartları nedeniyle göle de açılamamıştık. Dün Adem Amca’nın kapısının önünde beklemeye başlayınca içimize bir şüphe düştü. Bu sabah buz gibi havaya rağmen şansımızı yeniden denedik…" dedi.

Tüydeş, "Buluşma 15. yılda da gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

