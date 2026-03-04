HABER

Ahmedinejad'ın öldüğü iddiası yalanlandı! 'Her şey yolunda' diyerek açıkladı: "100 metre uzaktaydı..."

ABD ile İsrail'in 28 Aralık'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar İran'ın yanıt vermesi sonrası bir bölge savaşına dönmüştü. Savaşın ilk günlerinde İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın hayatını kaybettiği iddiası dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Ahmedinejad'ın öldüğü iddiaları yalanlandı. Saldırının Ahmedinejad'ın güvenliğiyle ilgili bir binaya yapıldığını ifade eden kaynaklar, Ahmedinejad'ın evinin saldırı noktasında 100 metre ileride olduğunu ifade etti.

Ahmedinejad'ın öldüğü iddiası yalanlandı! 'Her şey yolunda' diyerek açıkladı: "100 metre uzaktaydı..."

İran'ın başkenti Tahran’ın Narmak semtinde 1 Mart Pazar günü Ahmedinejad'ın bulunduğu binanın vurulduğu, eski İran cumhurbaşkanının 3 korumasının hayatını kaybettiği kaydedildi. ABD ve İsrail’in İran’ın üst düzey liderlerini, askeri altyapısını ve nükleer tesislerini hedef alan ortak saldırıları sürerken, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın hayatını kaybettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Ahmedinejad ın öldüğü iddiası yalanlandı! Her şey yolunda diyerek açıkladı: "100 metre uzaktaydı..." 1

İSRAİL'İN İDDİASI İRANLI KAYNAKLA YALANLANDI

İran medyasında da benzeri iddialara yer verilmişti. Ahmedinejad’ın korumalarıyla birlikte öldüğü öne sürülmüştü. İsrail medyası da ölüm haberlerini doğruladığını iddia ederek, Ahmedinejad’ın İran’ın üst düzey yetkililerini hedef alan saldırıda öldürüldüğünü kaydetmişti.

Ahmedinejad’ın danışmanlarından biri eski cumhurbaşkanının öldürüldüğü iddialarını yalanladı. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan danışman, “Onunla iletişim halindeyim. Her şey yolunda,” dedi.

Ahmedinejad ın öldüğü iddiası yalanlandı! Her şey yolunda diyerek açıkladı: "100 metre uzaktaydı..." 2

SALDIRI BAŞKA BİR BİNAYA YAPILMIŞ

Kaynak, "Onun güvenliğiyle ilgili bir bina vuruldu. Ahmedinejad'ın Devrim Muhafızları üyesi 3 koruması öldürüldü. Kendi konutu ise etkilenmedi. Binadan 100 metre uzakta olduğu için hedef alınmadı" ifadelerini kullandı.

Danışmanın verdiği bilgilere göre saldırı, Ahmedinejad’ın doğrudan yaşadığı konutu hedef almadı. Daha önce 2005-2013 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Ahmedinejad’ın İsrail-ABD hava saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti. Son açıklamayla birlikte söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜLER EVİNİN BULUNDUĞU BÖLGENİN HEDEF ALINDIĞINI DOĞRULUYORDU

İran makamları, Ahmedinejad’ın durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Buna karşın Tahran’dan gelen görüntüler, Ahmedinejad’ın yaşadığı Narmak semtindeki bir evin vurulduğunu gösterdi. Görüntülerde saldırının gerçekleştiği binada hasar oluştuğu görüldü.

Danışmanın aktardığı bilgilere göre hedef alınan yapı, Ahmedinejad’ın güvenliğiyle bağlantılı bir bina olarak kullanılıyordu. Saldırı sonucunda üç Devrim Muhafızları üyesi koruma hayatını kaybetti. Eski cumhurbaşkanının konutunun ise saldırıdan etkilenmediği bildirildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran Ahmedinejad
