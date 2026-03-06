HABER

Ölüm yoluna bariyerli önlem

Samsun’un Ayvacık ilçesinde son dönemde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının ardından vatandaşların çözüm bulunmasını istediği yol güzergahında bariyer çalışması başlatıldı.

Ayvacık ilçesinde bulunan Hapan Grup Yolu üzerinde geçtiğimiz aylarda özellikle buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazalarında can kayıpları olmuş ve vatandaşların tepkisine neden olmuştu.
Konuyla ilgili çalışmalar başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ayvacık Belediyesi ekipleri, ilçe halkı için kritik bir önem taşıyan yol güzergahına muhtemel can kayıplarını önlemek amacıyla bariyer konulmasını kararlaştırdı.
Hapan Grup Yolu ana güzergâhında başlayan bariyer montajı ile birlikte kazaların yoğunlaştığı bölgede sürücü ve vatandaşların can güvenliğinin artırılması hedeflendiğini aktaran Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şençan, yol üzerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirterek çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. İlçede vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yol ve altyapı çalışmalarının devam edeceği belirten Başkan Şencan, "Bu çalışmalarda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Ayvacık ilçesinde ayrıca Döngel Mahallesi Köseler ve Gürgen Yatak mevkilerinde stabilize yol çalışmaları devam ediyor.

Samsun
