Apple, Türkiye için de duyurduğu uygun fiyatlı yeni bilgisayarının neden "MacBook Neo" olarak adlandırıldığını açıkladı!

Apple, Türkiye'de de satılacak uygun fiyatlı yeni bilgisayarının neden "MacBook Neo" olarak adlandırıldığını açıkladı. Şirket, bir iPhone işlemcisi olan A18 Pro çipini kullanan uygun fiyatlı MacBook Neo'yu geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtmıştı.

Apple, Türkiye için de duyurduğu uygun fiyatlı yeni bilgisayarının neden "MacBook Neo" olarak adlandırıldığını açıkladı!
Enes Çırtlık

Apple'ın uygun fiyatlı yeni bilgisayarı MacBook Neo adıyla tanıtıldı. Ancak iPhone işlemcili bu MacBook modelinin sadece "MacBook" olarak adlandırılması bekleniyordu, ta ki son dakikada yaşanan bir sızıntıya kadar... O sızıntıyla beraber "MacBook Neo" adı gün yüzüne çıkmış oldu. Daha sonra Apple sızıntıdaki ismi doğrulayacak şekilde yeni bilgisayar modelini MacBook Neo olarak tanıttı. Peki Apple, neden "MacBook Neo" adını tercih etti?

İŞTE APPLE'IN "MACBOOK NEO" SEÇİMİNİN ARKASINDAKİ NEDEN

Webtekno'da yer alan habere göre; Apple’ın Mac departmanında pazarlama yöneticisi olarak görev yapan Colleen Novielli, bir röportajında neden bu ismi tercih ettiklerini detaylandırdı.

Buna göre şirket; eğlenceli, cana yakın ve taze bir isim istediği için Neo’yu tercih etmiş. Bu ismin ürünün ruhuna en uygun isim olduğunu düşündüklerini de sözlerine eklemiş.

Yeni model, tamamen yeni ve taze bir cihaz. Neo kelimesi, Yunanca’daki "neos" kelimesinden geliyor. Bu kelime de "yeni" veya "modern" gibi anlamlara sahip. Yani ürünü direkt olarak yansıtmayı başarıyor. Novielli, gençlere yönelik cihazı "yeni, heyecan verici ve orijinal" olarak tanımlıyor.

A18 Pro işlemci, 13 inç ekran, 512 GB'a kadar depolama alanı ve 8 GB RAM gibi özelliklere sahip MacBook Neo'nun Türkiye fiyatı (başlangıç fiyatı) 37.999 TL olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Apple bilgisayar MacBook
