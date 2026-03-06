HABER

Arızalanan asansörü kontrol etmek isterken asansör boşluğuna düştü

Antalya’da arızalanan asansörü kontrol etmek isteyen apartman yöneticisi, birinci kattan asansör boşluğuna düştü.

Antalya’da arızalanan asansörü kontrol etmek isteyen apartman yöneticisi, birinci kattan asansör boşluğuna düştü. Bacağında kırıklar oluşan yaşlı adamı, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtardı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2863 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda apartman yönetici olan İbrahim D. (65) apartmanın asansörünün arıza ışığının yandığını fark etti. Arızayı kontrol etmek amacıyla birinci katta bulunan asansör kapısını açan yaşlı adam, asansörün kabininin katta bulunmadığını fark edemedi. Bir anda dengesini kaybeden İbrahim D. birinci kat yüksekliğinden asansör boşluğuna düştü. Yaşlı adamın yardım çığlığını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye sağlık ekipleri asansör dairesine girerek yaşlı adama ulaştı. Sağlık ekiplerinin durumunu kontrol ettiği İbrahim D., bacağında kırıklar olması nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından basket sedyeye alındı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından İbrahim D. ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi burada yapılan yaşlı adaman tedavisi için ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.

