Apple yanlışlıkla sızdırdı! Uygun fiyatlı "MacBook Neo" geliyor

Apple'ın bir süredir hakkında iddialar olan uygun fiyatlı yeni MacBook modeli, şirketin Avrupa Birliği uyumluluk sayfasında yanlışlıkla sızdırıldı. Buna göre, modelin adı "MacBook Neo" olabilir.

Enes Çırtlık

Apple'ın merakla beklenen uygun fiyatlı MacBook hamlesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. MacRumors'ta yer alan habere göre; Apple, bugün duyurulması beklenen modelin adını erkenden ve yanlışlıkla ifşa etmiş gibi görünüyor.

Haberin detaylarına göre, Apple'ın resmi web sitesinde "MacBook Neo" (Model A3404) için bir belge yayınlandı. Her ne kadar PDF dosyası "MacBook Neo" adını içermese de, bu isim Apple'ın AB mevzuatına uyumluluk amacıyla kullandığı web sitesindeki bir bağlantıda kısa süreliğine göründü. Daha sonra Apple bu bağlantıyı kaldırdı.

Öte yandan, yanlışlıkla sızdırılan Apple belgeleri, uygun fiyatlı MacBook'un "Neo" adının yanı sıra, içereceği bazı özelliklere de değiniyor.

Buna göre, MacBook Neo'da iki adet USB-C girişi bulunacak ve ayrıca şarj için bir MagSafe bağlantı noktası da içerecek. İki adet USB-C girişi ve MagSafe'in yanı sıra, MacBook Neo Wi-Fi 7'yi de içerecek. Apple, büyük ihtimalle N1 ağ çipini bu modelde kullanmayacak.

Söylentilere göre ise uygun fiyatlı MacBook, M serisi bir çip yerine A18 Pro veya A19 Pro gibi bir iPhone çipiyle ve 12.9 inçlik bir ekranla gelecek. Cihazın sarı, yeşil, mavi ve/veya pembe gibi renk seçenekleriyle sunulacağı söylentileri de bulunuyor.

Mac serisinde MacBook Air'in altında konumlandırılacak olan "MacBook Neo"nun başlangıç fiyatı henüz kesinleşmese de, tahminler 599 dolar ile 799 dolar arasında değişiyor. Medyanın "MacBook Neo"yu ilk kez, 4 Mart'ta New York, Londra ve Şanghay'da düzenlenecek olan "Apple Experience" etkinliğinde deneyimlemesi muhtemel görünüyor. Bu lansman için herhangi bir Apple Etkinliği canlı yayını bulunmuyor.

