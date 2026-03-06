Barışa çağrı: Yüz yıllık acının hafızasıyla savaşa hayır!

Yüz yıllık deneyimimizle ve iliklerimize kadar hissettiğimiz bu tarihsel gerçekle biliyoruz ki: Savaş, halklar için gözyaşı ve kitlesel göç; küçük bir azınlık içinse sadece sermaye birikimidir.

Bugün, tarihin tekerrür etmeye zorlandığı, savaş tamtamlarının yeniden kapımıza dayandığı bir dönemden geçiyoruz. Mübadillerin çocukları ve torunları olarak, bu cinnete ortak olmayı bir insanlık suçu kabul ediyor ve yüksek sesle haykırıyoruz:

1.SAVAŞ BİR CİNAYETTİR

Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi: “Milletin hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir.” Bugün bölgede halkları hayati bir savunmaya iten yaratılan gerilimlerin nedeni, emperyalist kalemlerin yeni sınırlar çizme iştahıdır.

2.VEKALET SAVAŞLARINA VE "MAYIN EŞEĞİ" ROLÜNE RED

Tarih boyunca vekalet savaşlarının en büyük bedelini, bu savaşları yürütenlerin halkları ödemiştir. Bölge halkları, küresel güçlerin stratejik hamlelerinde birer piyon ya da "mayın eşeği" olarak görülmeyi reddetmelidir. İnsan onuru, cetvelle çizilecek sınırlardan daha kutsaldır.

3. SINIRLAR VE STATÜKO KORUNMALIDIR

1639 yılından bu yana, yaklaşık 400 yıldır değişmeyen Kasrı Şirin Antlaşması ile çizilen Türkiye-İran ve İran-Irak sınırlarını değiştirmeye yönelik her türlü girişim, bölgeyi geri dönülemez bir karanlığa sürükleyecektir. Bu sınır hattı, sadece toprak değil, yüzyılların getirdiği 2185 kilometre boyunca uzanan bir dengedir.

4.HÜKÜMETE VE KAMUOYUNA ÇAĞRI

Bizler, LMV öncülüğünde bir araya gelen mübadil kuruluşları olarak hükümetimizi;

·Bu kanlı tezgâhta rol almamaya,

·Bölge halklarını birbirine kırdıracak politikalardan uzak durmaya,

·Emperyalist saldırıların bir parçası olmak yerine, barışın teminatı olmaya davet ediyoruz.

Bizim bir yüz yıl daha kaybedecek zamanımız, yitirecek yuvamız, feda edilecek bir neslimiz daha yoktur. Ortadoğu'nun cetvellerle ayrılması değil, barışın ve kardeşliğin diliyle birleşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

Çekilen acıların bir daha yaşanmaması için SAVAŞA HAYIR!

İMZACI KURULUŞLAR:

Vakıflar

-Lozan Mübadilleri Vakfı

-Lozan Mübadilleri Vakfı Çatalca Temsilciliği

-Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilciliği

-Lozan Mübadilleri Vakfı Erdek Temsilciliği

-Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği

Dernekler

-Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar Ve Rumelililer Derneği

-Bornova Selanikliler Kültür Ve Dayanışma Derneği

-Bursa Lozan Mübadilleri Kültür Ve Dayanışma Derneği

-Büyük Mübadele Derneği

-Çukurova Girit Mübadilleri Kültür Ve Dayanışma Derneği

-Eski Atışalan Derneği

-Girit Ve Yunanistan Göçmenleri Kültür Ve Dayanışma Derneği

-İki Yaka Mübadilleri Derneği

-İstanbul Giritliler Derneği

-Kuşadası Selanik Mübadilleri Ve Rumeli Göçmenleri Derneği

-Pendik Rumeli Ve Yanyalılar Kültür Derneği

-Samsun Mübadele Ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği

-Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim Ve Araştırma Derneği

-Sinop Mübadele Derneği

-Tepecik Trakya Rumeli Kültür Ve Dayanışma Derneği