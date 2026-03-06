HABER

Cihantimur dosyasında yeni detay! Babası 15 milyon lira dolandırıldı

Doktor Bülent Cihantimur bazı avukatlarının, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle kendisini yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Para iddiaya göre yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması vaadiyle alındı.

Eyüpsultan'da 2024 yılında 17 yaşında olan ve seyir halindeyken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürülen Timur Cihantimur'un babası doktor Bülent Cihantimur, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle kendisini yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla bazı avukatları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Bülent Cihantimur ‘müşteki' sıfatıyla, M.V., G.İ., M.İ. ve Y.I. ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"15 MİLYON 800 BİN LİRA DOLANDIRMIŞLARDIR"

Dilekçede Bülent Cihantimur'un, hakkındaki bir dava gerekçesiyle ‘yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol altına alındığı belirtilerek, ‘'Bu konuyla ilgili avukatları aracılığıyla gerekli hukuki başvuruları yapmıştır ancak bu adli kontrol kararı kaldırılamayarak müvekkilinin mağduriyeti artarak devam etmiştir. Müvekkilin mağduriyetinin farkında olan şüpheliler, müvekkil ile bir kaç kez görüşmüşler ve yurt dışına çıkış yasağını kaldıracaklarını söyleyerek müvekkili ikna etmişlerdir. Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı' bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu zor durum ve şartlardan faydalanarak, müvekkili kamu görevlileriyle ‘hatrı sayılır' ilişkileri olduğundan bahisle, belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır.'' ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca, şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Bülent Cihantimur, Timur Cihantimur'un babası. Oğlu, 2024'te 17 yaşındayken İstanbul'da seyir halindeyken ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olmuştu.

Bu olay sonrasında sürücü Timur Cihantimur'un babası doktor Bülent Cihantimur için yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

ANNE İLE OĞLU ABD'YE KAÇTI

Oğlu ise annesiyle birlikte önce Mısır'a ve bir süre sonra da ABD'ye kaçmıştı. Türkiye'de infial yaratan olayın ardından anne ve oğlu ABD'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ile oğlunun Türkiye'ye iade süreci ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

