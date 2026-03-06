KAGİDER'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde KAGİDER, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta eşit haklara sahip olmasının önemine dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

KAGİDER'İN AÇIKLAMASI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde; kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta eşit haklara sahip olması için farkındalık yaratmanın ve bu yönde somut adımlar atmanın önemini bir kez daha vurguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kadınların potansiyelini sınırlayan koşullar ortadan kalktığında yalnızca kadınlar değil, toplum kazanır.

Bu mesajdan hareketle, 8 Mart için Untold tarafından KAGİDER’e özel hazırlanan reklam filmimiz, eşit fırsatların önemine dikkat çekiyor. Günlük hayatın içinde hepimizin aşina olduğu basit bir gerçeği hatırlatan bu yaklaşım, aslında daha büyük bir soruna işaret ediyor: Bazen imkân vardır ama onu kullanmayı mümkün kılan araç yoktur. Yani potansiyel vardır, ihtiyaç vardır; ancak o potansiyeli gerçeğe dönüştürecek fırsatlar her zaman eşit değildir.

Kadınların ekonomik ve toplumsal hayattaki konumuna baktığımızda da benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Türkiye’de çalışma çağında 33,7 milyon kadın bulunmasına rağmen yalnızca 11,7 milyonu iş gücüne katılıyor. Yaklaşık 22 milyon kadın ise iş gücünün dışında kalıyor. Bu kadınların önemli bir bölümü, ev içi sorumluluklar ve bakım yükü nedeniyle çalışma hayatına katılamadığını ifade ediyor. Bu tablo kadınların potansiyelinin değil, fırsatlara erişimin sınırlı olduğunun en açık göstergesi.

Bugün hayatımızı kolaylaştıran pek çok icat ve keşif çoğunlukla erkeklerin adıyla anılıyor. Ancak bunun nedeni kadınların bilimde, akademide ya da teknolojide daha az üretken olması değil; uzun yıllar boyunca bu alanlara eşit biçimde erişim imkânına sahip olamamaları. Oysa tarih, bilimden teknolojiye, girişimcilikten sosyal yeniliklere kadar pek çok alanda kadınların dönüştürücü katkılarıyla dolu. Kadınların imzasını taşıyan pek çok buluş bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Günlük yaşamdan teknolojiye, iletişimden sağlığa kadar pek çok alanda kullanılan bu yenilikler yalnızca hayatı kolaylaştırmakla kalmadı; aynı zamanda bilimsel ve teknolojik ilerlemenin önemli kilometre taşlarından biri oldu. Sözün özü: Kadınların potansiyeli hiçbir zaman sınırlı olmadı. Sınırlı olan fırsatlardı.

Kadınların bilgiye, finansmana ve fırsatlara eşit erişebildiği bir dünya; daha güçlü bir ekonomi, daha kapsayıcı bir toplum ve daha hızlı bir yenilik demek. KAGİDER olarak kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasının toplumsal dönüşümün en önemli itici güçlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki fırsatlar eşitlendiğinde kadınlar yalnızca başarmakla kalmaz, dünyayı dönüştürür.

Eşit fırsatlar için bugün, yarın ve her gün birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesine yaratıcı katkılarıyla değer katan Untold Reklam Ajansı’na ve filmde yer alarak mesajımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına destek veren değerli sanatçımız Hakan Bilgin’e içten teşekkürlerimizi sunarız.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Oyuncu: Hakan Bilgin

Reklamveren: KAGİDER

Reklam Ajansı: Untold

Head of Strateji: Merter Balcı

Kreatif Direktör: Asil Yıldız

Kreatif Ekip: Umut Karacaoğlu, Atakan Aslan, Sinan Gülen

Müşteri İlişkileri Ekibi: Meltem Şuekinci, Doğukan Çetin, Bengü Sarı

Dijital Ekip: Kubilay Beşer, Çağda Çoban

Prodüksiyon Şirketi: Shortcut

Yönetmen: Ekin Sensev

DOP: Oktay Başpınar

Sanat: Melis Piyale

Kostüm: Demet Tufan

Saç-Makyaj: Ergün Gezer

Post Prodüksiyon Şirketi: Mattepost

Editör: Umut Yıldız

Colorist: Ahmet Güney

Müzik: 3K1A