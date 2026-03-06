A18 Pro'lu MacBook Neo performans testine girdi: İşte ilk sonuçlar

Apple'ın tanıtımını yaptığı uygun fiyatlı yeni bilgisayarı MacBook Neo'nun performansına dair ilk somut veriler geldi. Şirketin iPhone işlemcili yeni dizüstü bilgisayar modelinin ilk performans testi sonuçları ortaya çıktı.

İŞTE MACBOOK NEO'NUN PERFORMANS TESTİ SONUÇLARI

MacRumors'ta yer alan habere göre; MacBook Neo'nun işlemci (CPU) performansı iPhone 16 Pro ile neredeyse aynı. Bu noktada MacBook Neo'nun ilk olarak iPhone 16 Pro'da kullanılan A18 Pro işlemcisinin 1 GPU çekirdeği eksik bir versiyonu olduğunu belirtelim.

Gelelim MacBook Neo'nun performans testi sonuçlarına. Buna göre, MacBook Neo tek çekirdekte 3461, çoklu çekirdekte 8668 ve Metal testinde 31286 puan almış.

MacBook Neo, iPhone 16 Pro'dan bir eksik GPU çekirdeğine sahip olduğundan, biraz daha düşük bir Metal puanı görmek kulağa mantıklı geliyor.

Neo'nun puanlarının iPhone 16 Pro ve uygun diğer cihazlarla karşılaştırması ise şu şekilde:

iPhone 16 Pro - 3445 tek çekirdek, 8624 çoklu çekirdek, 32575 Metal

M1 MacBook Air - 2346 tek çekirdek, 8342 çoklu çekirdek, 33148 Metal

M4 MacBook Air - 3696 tek çekirdek, 14730 çoklu çekirdek, 54630 Metal

M3 iPad Air - 3048 tek çekirdek, 11678 çoklu çekirdek, 44395 Metal

iPad 11 - 2587 tek çekirdek, 6036 çoklu çekirdek, 19395 Metal

MACBOOK NEO TAM OLARAK HANGİ SEVİYEDE?

Buna göre, A18 Pro'nun çoklu çekirdek performansı MacBook Air'deki M1 çipiyle aşağı yukarı aynı seviyede. Fakat tek çekirdek performansı M1'den çok daha yüksek, hatta M3 veya M4 çipine daha yakın.

Tek çekirdek performansı internette gezinmek, belge uygulamalarını kullanmak ve video izlemek gibi etkinlikler için önem taşıyor. Çoklu çekirdek performansı ise video düzenleme, 3D modelleme vb. görevlerde daha fazla fark yaratıyor.

Şu ana kadar MacBook Neo ile ilgili sadece tek bir test sonucu ortaya çıkmış durumda. Bu yüzden daha fazla test sonucunun gelmesiyle birlikte MacBook Neo'nun nasıl bir performans gösterdiği hakkında daha fazla bilgi elde edilmesi bekleniyor.