Zamanın eskitemediği Levi's kot pantolonda kaçırılmayacak fırsat!

Sultan Oğuz
Her gün ne giyeceğini düşünmeden kombin yapmanın en kolay yolu, iyi bir kot pantolona sahip olmaktan geçiyor. Dayanıklı kumaşıyla uzun ömürlü, sade ama her ortama uyum sağlayan bir jean, gardırobun en kurtarıcı parçası olabiliyor. İşe giderken, arkadaş buluşmalarında ya da hafta sonu gezilerinde aynı rahatlığı sunan bir pantolon bulmaksa sandığınızdan daha kolay. Eğer kaliteli bir jean arayışındaysanız şu anda Levi's 502 kot pantolon modelinde tam %55 indirim var!

Her sezon değişen trendlere rağmen kot pantolonlar zamansız bir parça olarak her dolabın vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. İster klasik düz kesim ister modern dar paça olsun, iyi bir jean hem görünümünüzü güçlendirir hem de gün boyu rahat hissettirir. Bu yüzden, yeni bir kot pantolon almayı düşünüyorsanız bugün doğru zaman. Levi's 502 kot pantolonda bugüne özel 1590 TL'lik indirim devam ediyorken bu kadar büyük bir kampanyayı kaçırmayın!

Gardırobunuzun vazgeçilmezi: Levi's 502™ Tapered Erkek Jean Pantolon

Zamanın eskitemediği Levi s kot pantolonda kaçırılmayacak fırsat! 1

Zamansız tarzı modern bir yorumla sunan Levi’s® 502™, klasik straight kesimlerin rahatlığını korurken daha rafine bir siluet arayanlar için mükemmel bir alternatif sunuyor. Kalçada ekstra genişlik ve hafif daralan bacak yapısı sayesinde gün boyu konforlu bir kullanım sağlayan pantolon, hem gündelik kombinlerde hem de daha özenli görünümlerde kolayca uyum yakalar. %98 pamuk ve %2 elastan karışımlı hafif esnek kumaşı, hareket özgürlüğünüzü sınırlamazken formunu da uzun yıllar korur. Su tasarrufu sağlayan WaterLess™ teknolojisi ile üretilen bu siyah jean pantolonu ister paçalarını kıvırıp kombinleyin ister klasik ayakkabılarla giyin, her durumda zahmetsiz ve şık görünmeniz garanti!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Pantolon çok şık ve kaliteli. Normalde 31 beden giyiyorum. 31 beden de olur ama ben daha rahat sevdiğim için 32 beden ile değiştirdim, daha iyi oldu. Eğer biraz dar seviyorsanız kendi bedeninizi alabilirsiniz. Ancak rahat sevenler bir beden büyük alabilirler."
  • "Mükemmel Levi's kalitesi. 502 serisini seviyorum. Üstten normal, aşağıya doğru hafif daralan kesim. Slim fit yapışan sevmem ama paçaları da bol durmasın isterseniz 502 serisini alabilirsiniz."
Ürünü İncele

Bu içerik 21 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
pantolon erkek kot pantolon kot pantolon kot pantolon erkek levis
