HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Küçükçekmece’de 4 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi: O anlar kamerada

İstanbul Küçükçekmece’de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri diğer vatandaşların yardımıyla binadan çıkarılırken, alevlerin yükseldiği sırada patlama yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece’de 4 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi: O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 4. Çınar Sokak’taki 4 katlı bir binanın çatı katında saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyürken, binada bulunanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkartıldı. Çatı katından alevler yükselirken, bir anda patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdan yükselen alevler korku ve paniğe neden olurken, gökyüzü dumanla kaplandı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının elektrikten kaynaklı olduğu iddia edildi.

"Vatandaşları binadan çıkarttık"
Erhan Yüce, "Kahve dükkanının sahibiyim. Dışarı çıkarken dumanı gördük. Komşulara çıkmaları konusunda bağırdık, itfaiyeye haber verdik. Büyük bir gürültüyle patlama oldu. İnsanlar mekandan çıktı, hepsini binadan çıkarmaya çalıştık. Şalterleri indirdik, doğalgazı, elektriği hepsini indirdik. Sonra vatandaşları dışarı çıkardık. Sonra itfaiye geldi. Mahsur kalma olayı yok. Elektrikten kaynaklı olabilir, başka bir şey olamaz, çünkü çatı katında kimse oturmuyordu" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağaca çarpıp yola savruldular: 2 yaralıAğaca çarpıp yola savruldular: 2 yaralı
Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu!Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.