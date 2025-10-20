Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Film, müzik ve oyunda net ses arayanlara: Razer soundbar şimdi daha uygun fiyatlı!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Film, müzik ve oyunda net ses arayanlara: Razer soundbar şimdi daha uygun fiyatlı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evdeki bilgisayarı sadece iş için değil, bazen çocukların oyunları, film geceleri veya çevrim içi dersler için kullanıyoruz. Bu kadar farklı kullanım alanı varken herkese hitap eden bir ses çözümü arıyorsanız sondbar'lara şans verebilirsiniz. Daha geniş ses alanı, daha net diyaloglar ve derin baslarla çocukların oyun oynarken ebeveynlerin de film izlerken sesi kristal netliğinde duymasını sağlayan Razer soundbar modeli şu an uygun fiyatıyla ihtiyaçlarınıza cevap veriyor. İşte detaylar!

Bilgisayar başında film izlerken, oyun oynarken ya da müzik dinlerken kaliteli bir deneyim yaşamak istiyorsanız sadece ekran değil ses kalitesi de çok önemli! Laptop hoparlörleri ya da küçük masaüstü ses sistemleri çoğu zaman istediğimiz derinliği vermediğinden soundbar’lar bu noktada hayat kurtaran bir cihaz. Hem yer kaplamadan güçlü bir ses performansı sunan hem de masa düzenini bozmadan ortama sinema etkisi yaratan Razer bilgisayar soundbar da şu anda indirimdeyken bir göz atmanızı öneririz!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Razer indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Kablo karmaşasından kurtaran: Razer Leviathan V2 X Bilgisayar Soundbar'ı

Film, müzik ve oyunda net ses arayanlara: Razer soundbar şimdi daha uygun fiyatlı! 1

Kompakt tasarımına rağmen odanızı hi-fi kalitesinde sesle dolduran Razer Leviathan V2 X, net tizleri ve derin baslarıyla oyunlardan filmlere kadar her anı daha canlı hale getiriyor. Sadece 40 cm uzunluğundaki ince yapısı monitörünüzün altına mükemmel şekilde sığarken USB Type-C bağlantısıyla hem güç hem ses aktarımını zahmetsizce sağlıyor. Üstelik, bluetooth 5.0 desteğiyle bilgisayar ve mobil cihazlar arasında kesintisiz geçiş yaparken Razer Audio App ve Synapse yazılımları sayesinde RGB aydınlatma ve ses ayarlarını da tamamen kişiselleştirilebiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ön yargılı aldım ama ses seviyesi %50'de bile bangır bangır. Boyuna göre fena iş yapıyor, çok beğendim. Monitörün altına çok güzel oturdu, hem ışıkları ile güzel bir şölen yapıyor hem de evin diğer tarafında bile olsanız ses net geliyor. Ayrıca bluetooh var ve telefondan dilediğin gibi anlık eko ayarı yapabiliyorsunuz. Işıklar ses seviyesi her şey dahil buna."
  • "Beklentim fazla değildi ama kullanmaya başladığım anda beklentilerimin ötesine geçti. Tizler efsane baslar da bu boyutta bir hoparlöre göre fazlasıyla iyi. Zevkinize göre ekolayzır ayarı şart. Ben çok memnun kaldım. 50.000 TL'lik hoparlör performansı bekleyen hayal kırıklığına uğrar. Almadan önce bu performansı vereceğini bilseydim 4 değil 7 bin bile öderdim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Film, müzik ve oyunda net ses arayanlara: Razer soundbar şimdi daha uygun fiyatlı! 2

Bu içerik 20 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

 BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

 250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

 Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

 Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

 Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

 A101 Aldın Aldın Kataloğu burada!

A101 Aldın Aldın Kataloğu burada!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

 Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

 Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

 Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

 Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Razer hoparlör
İş birliği İçerikleri
A101'e kamp malzemeleri geliyor!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

A101 Aldın Aldın Kataloğu burada!

A101 Aldın Aldın Kataloğu burada!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
A101'e kamp malzemeleri geliyor!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ümraniye’de robot yarışları büyük heyecana sahne oldu

Robot yarışları büyük heyecana sahne oldu

Denizli’den Elon Musk’a rakip çıktı

Denizli’den Elon Musk’a rakip çıktı

Van’da atıklar yakıt oldu: Enerji üretiminde yeni dönem

Van’da atıklar yakıt oldu: Enerji üretiminde yeni dönem

Yapay zeka destekli sanal doktor, sesi dinliyor, yüzü okuyor ve hastalığı buluyor

Yapay zeka destekli sanal doktor, sesi dinliyor, yüzü okuyor ve hastalığı buluyor

Snapchat çöktü mü, neden açılmadı? İşte 20 Ekim Snapchat erişim sorunu ve detayları...

Snapchat'te erişim sorunu yaşandı

Snapchat, Epic Games Store, Canva ve fazlası... Birçok uygulama ve sitede erişim sorunu yaşandı!

Birçok uygulama ve sitede erişim sorunu yaşandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.