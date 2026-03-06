X'ten tartışmalı özellik: Okuduğunuz bir flood'un sonunu görmek için artık para ödemeniz gerekebilir!

X, içerik üreticisi abonelik platformuna yönelik (creator subscriptions platform) bazı güncellemeler duyurdu. Öne çıkan en büyük değişiklik, programa katılan hesaplara gönderi dizinleri yoluyla (flood) abone sayılarını artırabilecekleri ve daha fazla kazanç elde edebilecekleri yeni bir seçeneğin sunulması oldu.

SADECE PARA VERENLER GÖREBİLECEK

Bu seçenekle birlikte içerik üreticileri, flood'larının bir kısmını sadece abonelerine görünebilecek şekilde ayarlayabilecek. Böylece içerik üreticileri, ana gönderide merak uyandırarak flood'un geri kalan kısmından para kazanabilecek.

Creator Subscriptions 2.0 is here: powerful new tools to grow your subscribers and earn more.



Introducing Exclusive Threads — lock any post in a thread for subscribers only. Tease in the parent, monetize the rest. Subscribe buttons are now embedded directly in the conversation. pic.twitter.com/j8Bg3bMDiW — Creators (@XCreators) March 5, 2026

Engadget'te yer alan habere göre; Bu yeni özellik "Exclusive Threads" (Özel Akışlar/Diziler) olarak adlandırılıyor.

"ABONE OL" DÜĞMELERİ OLACAK

Yeni özelliğin nasıl görüneceği de gösterildi. Buna göre, flood'lara abone ol düğmeleri yerleştirilecek. Böylelikle kullanıcılar okumaya devam etmek adına kolayca abonelik işlemlerini tamamlayabilecek.