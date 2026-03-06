HABER

X'ten tartışmalı özellik: Okuduğunuz bir flood'un sonunu görmek için artık para ödemeniz gerekebilir!

Sosyal medya platformu X, içerik üreticisi abonelik platformunda önemli güncellemeler yaptı. Buna göre, X'te okuduğunuz bir flood'un sonunu görmek için artık para ödemeniz gerekebilir.

Enes Çırtlık

X, içerik üreticisi abonelik platformuna yönelik (creator subscriptions platform) bazı güncellemeler duyurdu. Öne çıkan en büyük değişiklik, programa katılan hesaplara gönderi dizinleri yoluyla (flood) abone sayılarını artırabilecekleri ve daha fazla kazanç elde edebilecekleri yeni bir seçeneğin sunulması oldu.

X ten tartışmalı özellik: Okuduğunuz bir flood un sonunu görmek için artık para ödemeniz gerekebilir! 1

SADECE PARA VERENLER GÖREBİLECEK

Bu seçenekle birlikte içerik üreticileri, flood'larının bir kısmını sadece abonelerine görünebilecek şekilde ayarlayabilecek. Böylece içerik üreticileri, ana gönderide merak uyandırarak flood'un geri kalan kısmından para kazanabilecek.

Engadget'te yer alan habere göre; Bu yeni özellik "Exclusive Threads" (Özel Akışlar/Diziler) olarak adlandırılıyor.

X ten tartışmalı özellik: Okuduğunuz bir flood un sonunu görmek için artık para ödemeniz gerekebilir! 2

"ABONE OL" DÜĞMELERİ OLACAK

Yeni özelliğin nasıl görüneceği de gösterildi. Buna göre, flood'lara abone ol düğmeleri yerleştirilecek. Böylelikle kullanıcılar okumaya devam etmek adına kolayca abonelik işlemlerini tamamlayabilecek.

X ten tartışmalı özellik: Okuduğunuz bir flood un sonunu görmek için artık para ödemeniz gerekebilir! 3

