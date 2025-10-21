Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
"Bir bilgisayar ne kadar hızlı olabilir dedirtecek o laptop: HP OMEN indirimde
"Bir bilgisayar ne kadar hızlı olabilir dedirtecek o laptop: HP OMEN indirimde

Tuğçe Gülçiçek
İşlerimizi yetiştirmek, eğlenmek ya da üretmek için güçlü ve kesintisiz bir deneyime ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada HP OMEN 17, hız ve verim dengesini kusursuz biçimde bir araya getirerek her alanda akıcı bir kullanım sunuyor. ster iş ister oyun, ister yaratıcılık alanında olsun; beklentiniz yüksekse, bu model sizi yarı yolda bırakmaz. Üstelik şu anda indirim ile satışta! Detaylar içeriğimizde...

Bilgisayarlar artık yalnızca “iş gören” bir cihaz değil; odaklanmayı, yaratıcılığı ve oyunu aynı çatı altında toplayan bir merkez. İhtiyaç net: akıcı bir ekran, güçlü bir işlemci, güvenilir grafik performansı ve uzun soluklu hız. Bu çerçevede HP OMEN 17, 17.3” QHD 240 Hz IPS paneli, yapay zekâ destekli AMD Ryzen™ 7 8845HS işlemcisi ve NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 grafik gücüyle beklentiyi kağıt üstünde bırakmayan bir denge sunuyor. 32 GB DDR5 bellek ve 1 TB SSD, hem büyük projelerde hem de üst düzey oyunlarda ritmi bozmadan ilerlemenizi sağlıyor. Kısacası, hız ve görüntü kalitesini “gerçek kullanımda” hissettiren bir laptop arıyorsanız, bu model mantıklı bir tercih. Üstelik HP OMEN 17 şu an indirimde olduğundan, bu seviyedeki performansa daha erişilebilir bir noktadan adım atmak mümkün. Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

HP OMEN17-DB0015NT Laptop

"Bir bilgisayar ne kadar hızlı olabilir dedirtecek o laptop: HP OMEN indirimde 1

HP OMEN 17-DB0015NT, performansın sınırlarını zorlamak isteyenler için tasarlanmış bir güç makinesi. 17 inç QHD IPS ekranı, %100 sRGB renk gamı ve 240 Hz yenileme hızıyla oyun dünyasına gerçeklik katarken; AMD Ryzen™ 7 8845HS işlemci ve NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 ekran kartı, hız ve yapay zekâyı aynı potada eritiyor. 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB SSD depolama kapasitesiyle hem yaratıcı projelerde hem de en ağır oyunlarda kesintisiz akış sunuyor. RGB klavyesi, FreeSync™ teknolojisi ve şık siyah tasarımıyla yalnızca bir laptop değil, rekabetin kurallarını yeniden yazan bir deneyim sunuyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Tam bir canavar. Touchpad a bayilmadım ama sonuçta oyun bilgisayarı ve mouse ile kullanılacak. Işık sızması yorumları beni huzursuz etti, geldiğinde ekran testleri sonrası karanlıkta kontrol ettim. O kadar hafif bir şey var ki ışık sızması diyemem bile. Sonunda olmadığına kanaat getirdim, internette görsellere baktıktan sonra. F/P ürünü diyebilirim."
  • "Harika bir bilgisayar. Yoğun araştırmalarım sonucu f/p olarak bu bilgisayarda karar kıldım ve şuan çok memnunum. İlk kez 17' kullanıyorum, ekran gözüme çok büyük geldi ama oyun, çizim ve film izlerken büyük ekran sevdiğim için bu benim için avantaj. İyi malzeme kalitesi dokunduğunuzda kendini belli ediyor. Kameranın önünü kapatabileceğiniz küçük sürgünün olması ve mouse kullandığınız sağ elinize denk gelen bir fanın olmaması güzel ayrıntılardan. 240hz görüntü kalitesi çok güzel. Normal kullanımda hiç ses yok, performanstaki fan sesi de beni hiç rahatsız etmedi."
Ürünü İncele

"Bir bilgisayar ne kadar hızlı olabilir dedirtecek o laptop: HP OMEN indirimde 2

Bu içerik 21 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

