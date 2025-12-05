HABER

Rusya’da Snapchat'e erişim engeli getirildi

Rusya, sosyal medya platformu Snapchat’e suç işlemek için kullanıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Rusya’da daha önce Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformları da erişime engellenmişti.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Snapchat’in "ülke içinde terörist eylemler düzenlemek ve failleri işe almak için" kullanıldığını belirterek, uygulamaya erişim engeli getirildiğini duyurdu.

RUSYA'DA BİRÇOK SOSYAL MEDYA PLATFORMUNA ERİŞİM ENGELLENDİ

Rusya’da bugün ayrıca teknoloji devi Apple’ın kendi cihazlarında kullandığı görüntülü görüşme uygulaması FaceTime da engellendi.
Rusya’da daha önce Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformları da erişime engellenmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Snapchat engel
