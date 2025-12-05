Hatay’da kumar baskını: 10 kişiye ceza yağdı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’ suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda polis ekipleri,Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi’nde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan kontrollerde masada 10 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masada bulunan 7 bin TL para ve 640 adet iskambil kâğıdına el konuldu.

Şahıslara toplam 92 bin 470 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi olduğu belirlenen G.T. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.Kaynak: İHA