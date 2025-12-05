Cloudflare nedir? Cloudflare ne işe yarar, neden çöker?

Günümüzde kullandığımız internet altyapısının önemli unsurlarından biri olarak nitelendirilen Cloudflare, web siteleri ile kullanıcılar arasında bir köprü vazifesi görüyor. Ancak bu köprüde yaşanan bir problem, Canva veya LinkedIn gibi platformların bile anlık olarak devre dışı kalmasına neden olabiliyor. Kullanıcılar bir siteye giremediğinde karşılaştıkları uyarılar ise bu altyapı sağlayıcısından kaynaklanabiliyor. Peki, Cloudflare nedir, ne işe yarar? Cloudflare neden çöker? Detaylar haberimizde...

CLOUDFLARE NEDİR?

Cloudflare, içerik dağıtım ağı, DDoS koruması, internet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli bir şirkettir. Cloudflare'ın hizmetleri ters vekil sunucusu mantığıyla çalışarak, ziyaretçi ile barındırma hizmeti arasında yer alır. Milyonlarca internet sitesi bulunan Cloudflare, internet trafiğinin büyük bölümünü yönlendirmektedir.

CLOUDFLARE NE İŞE YARAR?

Temel olarak bir İçerik Dağıtım Ağı (CDN) olan Cloudflare, web sitelerinin daha hızlı yüklenmesini ve siber saldırılara karşı korunmasını sağlar. Bir web sitesine girmek istediğinizde, talep önce Cloudflare sunucularına ulaşır, oradan sitenin ana sunucusuna yönlendirilir. Bu sistem, trafiği optimize eder ve güvenliği sağlar. Ancak sistemin devasa boyutu, olası bir arızada küresel çapta bir internet kesintisi hissiyatı yaratabilir.

CLOUDFLARE NEDEN ÇÖKER?

Cloudflare, internet trafiğinin büyük bir kısmını yöneten bir İçerik Dağıtım Ağı (CDN) ve güvenlik hizmetidir. Cloudflare çöktüğünde veya kesinti yaşadığında ise dünya genelindeki binlerce web sitesi (e-ticaret, bankalar, haber siteleri) aynı anda erişilemez hale gelebilir.

Cloudflare'in çökmesinin arkasındaki teknik ve operasyonel nedenler ana başlıklar altında şöyle sıralanabilir:

1. İNSAN HATASI VE KONFİGÜRASYON DEĞİŞİKLİKLERİ

Cloudflare gibi devasa ağlarda kesintilerin bir numaralı nedeni genellikle siber saldırılar değil, kendi içlerinde yapılan hatalı güncellemeler olabilir.

Mühendisler ağ performansını artırmak veya yeni bir güvenlik kuralı eklemek için bir konfigürasyon değişikliği yaptıklarında, bu değişiklik saniyeler içinde dünya genelindeki binlerce sunucuya yayılır. Eğer kodda küçücük bir hata (örneğin hatalı bir yönlendirme komutu) varsa, bu hata tüm veri merkezlerinde aynı anda trafiğin kesilmesine neden olabilir.

Örneğin, 2019 ve 2022 yıllarında yaşanan büyük Cloudflare kesintileri, mühendislerin yaptığı hatalı bir yazılım güncellemesinin CPU (işlemci) kullanımını %100'e fırlatması sonucu gerçekleşmişti.

2. BGP (BORDER GATEWAY PROTOCOL) SORUNLARI

BGP, internetin "navigasyon sistemi" veya "posta servisi" gibidir. Veri paketlerinin hangi yoldan gideceğine karar verir. Eğer Cloudflare (veya ona bağlı bir internet sağlayıcısı) BGP tablolarında yanlış bir rota yayınlarsa, trafik yanlış yere yönlendirilir veya "kara deliğe" düşer. Bu durumda internet sizin isteğinizi Cloudflare sunucularına ulaştıramaz, çünkü harita yanlış yeri göstermektedir.

3. DONANIM VE VERİ MERKEZİ ARIZALARI

Her ne kadar yazılım odaklı olsa da, Cloudflare fiziksel sunucular ve kablolar üzerinde çalışır. Bir veri merkezinde elektrik kesintisi, fiber kabloların kopması (bazen inşaat çalışmaları sırasında kepçeler kabloları koparabilir) bölgesel kesintilere yol açabilir. Ağ trafiğini yöneten fiziksel cihazların bozulması da o bölgedeki trafiği durdurabilir.

4. YAZILIM HATALARI

Bazen sistemin temel yazılımında, belirli ve nadir koşullar altında ortaya çıkan gizli hatalar bulunabilir. Bunlardan bazıları şöyledir:

Memory Leak (Bellek Sızıntısı): Yazılımın zamanla sunucu belleğini doldurup sistemi kilitlemesi.

Yüksek Yük Altında Çökme: Beklenmedik bir trafik modelinin yazılımın mantığını bozması.

5. SİBER SALDIRILAR (DDOS)

Cloudflare'in asıl işi DDoS saldırılarını engellemektir, ancak teorik olarak çok devasa ve karmaşık bir saldırı, sistemin belirli parçalarını geçici olarak yavaşlatabilir veya devre dışı bırakabilir.

"IS CLOUDFLARE DOWN" (CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ) ARAMALARI NEDEN ARTIYOR?

Kullanıcılar favori sitelerine erişemediklerinde ilk iş olarak sorunun kaynağını araştırmaya başlarlar. Özellikle sosyal medyada ve arama motorlarında is cloudflare down (Cloudflare çöktü mü) sorgusunun artış göstermesi, genellikle küresel veya bölgesel bir sorunun habercisidir.

Bu gibi durumlarda kullanıcılar, erişim sorununun sadece kendilerinde mi yoksa genel mi olduğunu anlamak için Downdetector gibi platformlara başvurur. Eğer Cloudflare status sayfalarında hizmet kesintisi (service outage) görülüyorsa, sorunun bireysel internet bağlantınızla değil, altyapı sağlayıcısıyla ilgili olduğu kesinleşir.

Cloudflare kaynaklı bazı arıza durumlarında da kullanıcılar sitelere girdiklerinde "500 Internal Server Error" şeklinde hatalar görebilir.

500 INTERNAL SERVER ERROR CLOUDFLARE HATASI NEDİR?

Bir siteye girmeye çalıştığınızda karşınıza çıkan 500 internal server error cloudflare uyarısı, sunucu ile Cloudflare arasındaki iletişimin koptuğunu veya sunucunun yanıt veremediğini gösterir. Bu hata kodu, genellikle sunucudaki bir yapılandırma hatasından veya aşırı yüklenmeden kaynaklanır.

Teknik terimlere aşina olmayan pek çok kullanıcı, panikle arama yaparken cloudfare gibi hatalı yazımlarla da sorunun çözümünü arayabiliyor. İster doğru yazılsın ister yanlış, sonuç değişmiyor: Bu hata ekranda belirdiğinde, Cloudflare down yani Cloudflare çöktü durumu geçerli olabilir ve genellikle kullanıcıların yapabileceği tek şey, teknik ekiplerin sorunu gidermesini beklemektir.