SON DAKİKA | İnternet çöktü mü? Siteler neden açılmıyor? 5 Aralık 2025 Cloudflare 500 Internal Server Error hatası ve sorunu

Son dakika haberi: Birçok internet sitesine erişim sorunu yaşandığı iddia ediliyor. Yaşanan problemin Cloudflare kaynaklı olduğu öne sürülürken, pek çok kullanıcı çeşitli internet sitesi ve uygulamalara erişmekte sorun yaşadıklarını bildiriyor. Peki, internet çöktü mü? Siteler neden açılmıyor? 5 Aralık 2025 500 Internal Server Error hatası ve sorunu

Enes Çırtlık

Son dakika... İnternet çöktü mü sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 5 Aralık 2025 günü birçok kullanıcı, çeşitli internet sitesi ve uygulamalara erişim sağlayamadıklarını iddia ediyor. Kullanıcılar, özellikle sosyal medya üzerinden internet sitelerine erişimde sorun yaşadıklarını ifade ediyor. Peki, internet çöktü mü? Siteler neden açılmıyor? 5 Aralık 2025 500 Internal Server Error hatası ve sorunu...

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ? SİTELER NEDEN AÇILMIYOR?

İddiaya göre, Cloudflare'in çökmesi sebebiyle bazı uygulamalarda ve internet sitelerinde erişim sorunu yaşanıyor. Çeşitli internet sitelerine erişim sağlamak isteyen kullanıcıların "500 Internal Server Error" hatası aldıkları bildiriliyor.

500 INTERNAL SERVER ERROR HATASI NEDİR?

500 Internal Server Error, bir web sitesinin sunucusunda beklenmedik bir durumla karşılaşıldığını, ancak sunucunun problemin kaynağını tam olarak belirleyemediğini veya belirtemediğini ifade eden "genel" bir HTTP durum kodudur. Bu hata, sorunun sizin internet bağlantınızdan veya cihazınızdan değil, tamamen karşı taraftaki web sitesinin altyapısından (hatalı kodlama, sunucu yapılandırma yanlışları veya aşırı trafik yoğunluğu gibi) kaynaklandığını gösterir; yani sunucu isteğinizi almıştır ancak teknik bir aksaklık nedeniyle işlemi tamamlayıp size bir yanıt döndürememiştir.

CLOUDFLARE BİLGİLENDİRME PAYLAŞTI

Cloudflare Status sayfasında paylaşılan bilgilendirmeye göre, Cloudflare'da hizmet/servis sorunları yaşanıyor. Dashboard/Cloudflare API'lerini kullanan müşteriler, isteklerin başarısız olması ve/veya hataların görüntülenmesi nedeniyle etkileniyor.

Cloudflare Dashboard ve ilgili API'lerle ilgili sorunları araştırdığını bildiren Cloudflare, bir düzeltme uygulandığını ve sonuçların izlendiğini de belirtti.

Yaşanan sorunun kısa sürede giderilmesi bekleniyor.

