Arazide güven, şehirde rahatlık veren Adidas Terrex şimdi daha uygun!

Yağmurda kaymayan, uzun yürüyüşlerde yormayan, sabah evden çıkarken hemen elimizin gittiği bir ayakkabı sadece her gün "Ne giysem?" derdini değil tatil planlarınızda yaşayacağınız ayakkabı seçiminde de size kolaylık sağlar. Gün sonunda enerjinizin kalmadığını hissediyorsanız o zaman size iyi bir outdoor ayakkabı şart! Sağlam taban, nefes alan yapı ve uzun süreli konforla her adımı kolaylaştıran Adidas Terrex spor ayakkabı modelinin fiyatı da düşmüşken denemek için daha iyi bir zaman yok!

Dayanıklılığı ve hafifliği bir araya getiren: Adidas Terrex Tracefinder Arazi Koşu Ayakkabısı

Nefes alabilen file saya ve sentetik katmanlarıyla kaldırımlardan zorlu parkurlara kadar hem dayanıklılık hem konfor sunan adidas Terrex arazi koşu ayakkabısının hafif LIGHTMOTION yastıklama teknolojisi, uzun koşularınızda ve günlük koşuşturmacanızda darbeleri emerek ayağınızı rahat ettirirken OrthoLite® iç taban ise her adımda ferahlık verir. Ayakkabının güçlendirilmiş üst yüzeyi, taşlı, çamurlu ya da dengesiz zeminlerde bile ayağınızı sabit tutarken tırtıklı Traxion kauçuk dış tabanı, kaygan, toprak veya engebeli zeminler fark etmeksizin daima güvenli bir tutuş elde etmenizi garantiler.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tracefinder'ları giymeyi gerçekten çok seviyorum. Farklı arazilerde sağlamlar. Bu ayakkabıları daha önce de almıştım ve tabanlarının o kadar çabuk yıpranmaması hoşuma gidiyor."

"Geniş, rahat ve dayanıklı. Bunlarla kilometrelerce yol kat ettim ve desteğini çok sevdim."

