Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Arazide güven, şehirde rahatlık veren Adidas Terrex şimdi daha uygun!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Arazide güven, şehirde rahatlık veren Adidas Terrex şimdi daha uygun!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün büyük kısmı ayakta geçiyor; işe yetiş, yürüyüşe çık, markete uğra, bazen de hafta sonu minik bir tatil kaçamağı yap… Tüm bu tempoda ayaklarınız rahat değilse hiçbir şey tam anlamıyla keyifli olmuyor. Çünkü ne kadar şık olursa olsun, doğru taban desteği ve sağlam tutuşu olmayan bir ayakkabı kısa sürede kendini belli eder. Hem şehirde hem doğada size uyum sağlayacak, hafif ama dayanıklı bir outdoor ayakkabı arıyorsanız Adidas Terrex ayakkabı indirimdeyken bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Yağmurda kaymayan, uzun yürüyüşlerde yormayan, sabah evden çıkarken hemen elimizin gittiği bir ayakkabı sadece her gün "Ne giysem?" derdini değil tatil planlarınızda yaşayacağınız ayakkabı seçiminde de size kolaylık sağlar. Gün sonunda enerjinizin kalmadığını hissediyorsanız o zaman size iyi bir outdoor ayakkabı şart! Sağlam taban, nefes alan yapı ve uzun süreli konforla her adımı kolaylaştıran Adidas Terrex spor ayakkabı modelinin fiyatı da düşmüşken denemek için daha iyi bir zaman yok!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Adidas indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Dayanıklılığı ve hafifliği bir araya getiren: Adidas Terrex Tracefinder Arazi Koşu Ayakkabısı

Arazide güven, şehirde rahatlık veren Adidas Terrex şimdi daha uygun! 1

Nefes alabilen file saya ve sentetik katmanlarıyla kaldırımlardan zorlu parkurlara kadar hem dayanıklılık hem konfor sunan adidas Terrex arazi koşu ayakkabısının hafif LIGHTMOTION yastıklama teknolojisi, uzun koşularınızda ve günlük koşuşturmacanızda darbeleri emerek ayağınızı rahat ettirirken OrthoLite® iç taban ise her adımda ferahlık verir. Ayakkabının güçlendirilmiş üst yüzeyi, taşlı, çamurlu ya da dengesiz zeminlerde bile ayağınızı sabit tutarken tırtıklı Traxion kauçuk dış tabanı, kaygan, toprak veya engebeli zeminler fark etmeksizin daima güvenli bir tutuş elde etmenizi garantiler.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tracefinder'ları giymeyi gerçekten çok seviyorum. Farklı arazilerde sağlamlar. Bu ayakkabıları daha önce de almıştım ve tabanlarının o kadar çabuk yıpranmaması hoşuma gidiyor."
  • "Geniş, rahat ve dayanıklı. Bunlarla kilometrelerce yol kat ettim ve desteğini çok sevdim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Arazide güven, şehirde rahatlık veren Adidas Terrex şimdi daha uygun! 2

Bu içerik 21 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

 BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

İkonik koku: Versace Eros parfüm indirime girdi

İkonik koku: Versace Eros parfüm indirime girdi

 Seiko saatte sevindirecek fırsat!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

 ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

 A101'e kamp malzemeleri geliyor!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

Kendisi küçük işlevi büyük!

Kendisi küçük işlevi büyük!

 Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

 Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

 Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

 250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

 Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
adidas ayakkabı adidas ayakkabı erkek adidas erkek ayakkabı adidas erkek spor ayakkabı adidas spor ayakkabı adidas terrex adidas terrex erkek
İş birliği İçerikleri
Akıcı, sessiz ve hep hazır! HP OMEN laptop indirimde

Akıcı, sessiz ve hep hazır! HP OMEN laptop indirimde

İkonik koku: Versace Eros parfüm indirime girdi

İkonik koku: Versace Eros parfüm indirime girdi

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

Kendisi küçük işlevi büyük!

Kendisi küçük işlevi büyük!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

Seiko saatte sevindirecek fırsat!

BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Her adımda konfor sunan Under Armour ayakkabı indirimde

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

Çok sevilen Columbia botun fiyatı düştü!

250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

250 saatlik pil ömrüyle hep yanınızda!

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Akıcı, sessiz ve hep hazır! HP OMEN laptop indirimde

Akıcı, sessiz ve hep hazır! HP OMEN laptop indirimde

İkonik koku: Versace Eros parfüm indirime girdi

İkonik koku: Versace Eros parfüm indirime girdi

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

Kendisi küçük işlevi büyük!

Kendisi küçük işlevi büyük!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

A101'e kamp malzemeleri geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

BİM'e Stanley termos geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Japon deprem uzmanından tedirgin eden açıklama! "400 senedir olmadı" diyerek orayı işaret etti

Uzman isim "400 senedir deprem olmadı" diyerek orayı işaret etti

'Karambol' için geri sayım başladı! Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı! Yağmur, fırtına, kar...

'Karambol' için geri sayım başladı! Yağmur, fırtına, kar...

Son dakika | 3,6 milyar liralık işlem yapılmış! İstanbul'da düğmeye basıldı: Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı kararı

Banka hesaplarında milyarlarca liralık işlem! 24 gözaltı kararı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Tükürük yüzünden kavga çıktı! Alkollü şahsı yakınları bile sakinleştiremedi

Tükürük yüzünden kavga çıktı! Alkollü şahsı yakınları bile sakinleştiremedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.