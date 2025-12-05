HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 74 yaşındaki Zeki Aydın, evinin önünde iki şüphelinin saldırısına uğradı. Yaşlı adamı darbedip yerde sürükleyen gaspçılar, 8 milyon liralık altın ve para dolu çantayı alıp kaçtı. Dehşet anları kameraya yansırken, yaşadıklarını anlatan yaşlı adam, "Emeklerimi zorla, vura vura aldılar" dedi.

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada

Olay, 24 Kasım’da Tavşanlı Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Aydın (74), yılların birikimi olan altınlarını bozdurmak amacıyla kuyumcuya gitti. İşlemi gerçekleştirmekten vazgeçen Aydın, akşam saatlerinde evine döndü. Aracını garajına park eden ve elindeki çantayla evine yönelen Aydın, kasklı bir şüphelinin saldırısına uğradı.
Aydın ile şüpheli arasında yaşanan boğuşmaya, motosikletle olay yerinde bekleyen diğer saldırgan da dahil oldu. Yaşlı adamı darbederek yerde sürükleyen zanlılar, içinde ziynet eşyası ve para bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı. Gasp anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Zeki Aydın, hastane işlemlerinin ardından şikayetçi oldu. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Zeki Aydın, yaklaşık 30-40 yıllık emeğinin bir anda çalındığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Değeri 8 milyon lira civarındaydı"
Aydın, olay günü akşam ezanı sıralarında evine döndüğünü belirterek, çantadaki birikimin kaynağını ve o gün yaşananları şöyle aktardı:
"Kara yollarından istimlak bedeli olarak elime geçen birikimim vardı. Daha önce kuyumculuk yaptığım için altın işini biliyorum; düştüğü zaman alıyor, yükseldiği zaman satıyorum. Hatta kuyumculara lazım olduğunda onlara da veriyorum. O gün 3-4 kuyumcuya uğradım, iki tanesinde çantadakileri çıkardım. Tezgahta altınları gördüler. Çantada Ata altını, bilezik gibi çeşitlerin olduğu yaklaşık 1 kilo 300 gram civarında altın vardı. Değeri de aşağı yukarı 8 milyon lira civarındaydı."

"30 metreye yakın sürüklediler"
Saldırı anını detaylarıyla anlatan Aydın, "Arabamla gelip garajıma girdim. Elimde ekmek poşetleri ve altın dolu çanta ile garajdan çıktım. Tam evin önüne geldiğimde karşımda genç zannettiğim birini gördüm. Bana adres sorar gibi yaptı ancak kafasında kask olduğu için ve hava karardığı için şüphelendim. Hırsız olduğunu anladığım anda üzerime atlayıp çantama sarıldı. Epey boğuştuk, bağırdım ama çantayı vermedim. O sırada köşede motosikletle bekleyen diğer arkadaşı ona yardıma geldi. İkisi birden bana vurdu, beni 30 metreye yakın sürüklediler. Bu arada ben artık dayanamadım. Sonunda çeke çeke vura vura çantayı elimden alıp siyah bir motosikletle köyün aşağısına doğru kaçtılar" dedi.

"Emeklerimi zorla, vura vura aldılar"
Yaşlı adam, olay sırasında yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü dile getirerek, gözyaşlarına hakim olamadı. Emeklerinin çalındığını söyleyen Zeki Aydın, "Bu yaşıma geldim, 30-40 senedir çoluğuma çocuğuma, torunlarıma bir faydam olsun diye çalışıp emek verdim. Bir çete gelip emeklerimi zorla ve vura vura aldılar. Gırtlağımın altına bir cisim batırdılar, dikiş atıldı. Vücudumdaki morluklar ve yaralar hala duruyor. Çok mağdur durumdayım. Yetkililere sesleniyorum. Devletimizin imkanlarıyla bu mağduriyetimin giderilmesi için yardım bekliyorum. Lütfen sesimizi duyun" ifadelerini kullandı.

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 1

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 2

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 3

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 4

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 5

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 6

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 1

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 2

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 3

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 4

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 5

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 12

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 13

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 14

Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları kamerada 15

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 silah kaybolmuştu! Zabıt katibinin ifadesi ortaya çıktı: "İntihar etmek için aldım"12 silah kaybolmuştu! Zabıt katibinin ifadesi ortaya çıktı: "İntihar etmek için aldım"
Leyla Aydemir davasında süreç yeniden başlıyor, dava 16 Ocak’ta yeniden görülecekLeyla Aydemir davasında süreç yeniden başlıyor, dava 16 Ocak’ta yeniden görülecek

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.797,04
5.797,81
% 0.78
17:58
Ons Altın / TL
180.165,11
180.238,51
% 0.71
18:13
Ons Altın / USD
4.238,55
4.239,09
% 0.68
18:13
Çeyrek Altın
9.275,26
9.479,41
% 0.78
17:58
Yarım Altın
18.492,56
18.958,82
% 0.78
17:58
Ziynet Altın
37.101,06
37.801,69
% 0.78
17:58
Cumhuriyet Altını
38.655,00
39.238,00
% 0.31
17:02
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.