HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ümraniye’de makas atan sürücülere 198 bin lira ceza

İçerik devam ediyor

Ümraniye'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen iki sürücüye toplam 198 bin 719 lira ceza yazılırken ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücülerin araçları da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan sanal devriye incelemesinde, 3 Mart’ta TEM Otoyolu’nda iki sürücünün yoğun trafikte makas atarak ilerlediği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen H.D. (27) ve M.K. (26) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; nitelik ve ölçülere aykırı plaka kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak, makas atmak, yakın takipte bulunmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 198 bin 719 lira ceza yazıldı. Öte yandan iki sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüpheliler, trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdıTrump’ı çıldırtan soru! Rusya iddiasını duyunca çok kızdı
İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"İran o liderleri açı açık uyardı: "Acımayız!"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye makas trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.