Bakanlıklara 'savaş' ayarı! Resmi Gazete'de yayımlandı: "Acil Durum ve Savunma Başkanlığı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararları, son dönemde Orta Doğu'daki savaşın etkilerini gözler önüne serdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Milli Savunma Bakanlığı (MSB) hariç tüm bakanlıklara Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atandı. Bu başkanlıkların afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine etmesi bekleniyor.

Doğukan Akbayır

ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaş, Orta Doğu'da büyük bir yangının fitilini ateşledi. Bölgedeki her ülkede savaş tedbirleri alınırken Türkiye de aktif olarak tedbir ve önleme girişimlerini sürdürüyor. Bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararları da bu önlemlerden birisi olarak okunabilir. İşte tüm detaylar!

BAŞKANLIĞIN GÖREVİ NE OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE AFAD'A HIZLI BİLGİ AKIŞI SAĞLANACAK

Bağlı oldukları bakanlıkları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde temsil edecek başkanlıklar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile ilgili bakanlıkların sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlayacak, bakanlar tarafından verilen görevleri yerine getirecek.

Kısacası Başkanlığın amacı; Bakanlıkların afet/acil durum, sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarıyla ilgili işlerini koordine etmek, Cumhurbaşkanlığı ve AFAD'a bilgi akışını sağlamak, talep edilen kaynakları yönlendirmek.

Milli Savunma Bakanlığı, bu politikanın ana uygulayıcısı olduğu ve her daim savaşa ve savunmaya hazırlık yaptığı için bu birime ihtiyaç duymuyor.

