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Dakikalar içinde pürüzsüz cilt: Philips Tıraş Makinesi indirimde
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Dakikalar içinde pürüzsüz cilt: Philips Tıraş Makinesi indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Sabahları ayna karşısında dakikalarca uğraşmak, kesiklerle veya kızarık bir ciltle güne başlamak yerine pratik bir çözüm arayanlar için Philips 1000 Serisi tam bu noktada hayatı kolaylaştırıyor. Paslanmaz PowerCut bıçakları, 3 yönlü esnek başlığı ve ister duşta ister kuru kullanılabilen su geçirmez yapısıyla öne çıkan tıraş makinesi indirimde!

Güne her zaman bakımlı ve taze başlamak isteyener buraya! Yüz hatlarınıza tam oturan esnek başlıkları ve kendiliğinden bilenen bıçaklara sahip Philips 1000 Serisi de cildinizi yormadan sinekkaydı sonuç veriyor. Hazır indirimdeyken kendinize veya sevdiklerinize her gün keyifle kullanabileceği harika bir iyilik yapabilirsiniz.

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Philips 1000 Serisi Islak ve Kuru Tıraş Makinesi

Dakikalar içinde pürüzsüz cilt: Philips Tıraş Makinesi indirimde 1

Philips 1000 Serisi, 27 adet kendiliğinden bilenen PowerCut bıçağı ve 3 yönlü esnek başlıkları sayesinde yüz hatlarınıza tam uyum sağlayarak sinekkaydı ve pürüzsüz bir tıraş sunar. IPX7 su geçirmezlik özelliği sayesinde ister köpükle ister duşta ıslak isterseniz de hızlıca kuru olarak güvenle kullanabilirsiniz. Tek dokunuşla açılan başlığını akan su altında zahmetsizce temizleyebileceğiniz cihaz, 35 dakikalık kablosuz kullanım süresiyle günlük kişisel bakımınızı hızlı ve konforlu hale getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şarz süresi gayet iyi 1 ay oldu daha Şarz etmedim sakalı sert olanlar ıslak daha rahat eder ben kuru oluyorum hiç bir sorun yok sıfır alıyor."
  • "Ürün 1.5 günde elimize ulaştı. Kolay, pratik kullanımlı bir ürün. Fiyat performans isteyenlere tavsiye ederim. Küçük oğluma hediye aldım. Severek kullanıyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 17 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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