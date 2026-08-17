Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Yumuşak yastıklama ve güçlü zemin tutuşu: PUMA Darter Pro indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yumuşak yastıklama ve güçlü zemin tutuşu: PUMA Darter Pro indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster sporda ister işte gün boyu ayakta olun, yanlış ayakkabı seçimi tüm günün keyfini kaçırmaya yeter. Puma Darter Pro, tüy hafifliğindeki yapısı ve bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren özel taban teknolojisiyle bu çileye son veriyor. Nefes alan kumaşıyla ayağınızı serin tutarken her adımda tam destek sağlıyor. 1.620 TL indirimdeyken hem sporda hem günlük hayatta ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz bu konforu kaçırmayın.

Hem şık dursun hem de akşama kadar ayağımı hiç yormasın diyeceğiniz bir ayakkabı arıyorsanız Puma Darter Pro tam size göre! Günlük koşturmacadan en yoğun antrenmanlara kadar her anınıza uyum sağlayan yumuşak yastıklama sistemi ve sağlam zemin tutuşuyla her adımda ayak sağlığınızı düşünüyor. Dolabınızın en joker ve en rahat parçası olmaya aday bu ayakkabıyı hazır fiyatı düşmüşken hemen kapın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

PUMA indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

PUMA Darter Pro Koşu Ayakkabısı

Yumuşak yastıklama ve güçlü zemin tutuşu: PUMA Darter Pro indirimde 1

Hafif ve nefes alabilir file üst yüzeyi sayesinde ayaklarınız gün boyu serin tutan Puma Darter Pro, orta tabanında yer alan PROFOAM teknolojisiyle her adımda üstün yastıklama ve yüksek enerji geri dönüşü sağlayarak yorgunluk hissini en aza indirir. Dayanıklı PROTREAD kauçuk dış tabanı ise farklı zeminlerde güçlü tutuş sunar. Şık tasarımıyla da günün her anında maksimum konfor ve yüksek performans sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat. Bedeninize uygun olduğu için normal bedeninizi sipariş edebilirsiniz. Yumuşak ve hafif."
  • "Bu Puma ayakkabılar koşmak için gerçekten çok rahat. Ayaklarınızı rahat ettirmek için yeterli esneklik sağlıyorlar. Harika fiyat ve hızlı kargo."
Ürünü İncele

Bu içerik 17 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Ayak sağlığını ve tarzını düşünenlerin tercihi: Camper Chasis

Ayak sağlığını ve tarzını düşünenlerin tercihi: Camper Chasis

Araba tutkunları buraya: LEGO McLaren W1 şimdi indirimde

Araba tutkunları buraya: LEGO McLaren W1 şimdi indirimde

 Beklenen fırsat başladı: Sony PlayStation 5 Slim indirimde

Beklenen fırsat başladı: Sony PlayStation 5 Slim indirimde

 Bakımda kapsamlı çözüm: Philips tıraş makinesi indirimi bugün bitiyor

Bakımda kapsamlı çözüm: Philips tıraş makinesi indirimi bugün bitiyor

 Sınırları aşan akıllı saat avantajı! HUAWEI Watch Ultimate 2 indirimde

Sınırları aşan akıllı saat avantajı! HUAWEI Watch Ultimate 2 indirimde

 Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

 Yazın vazgeçilmezi Stanley Quencher termosta indirim var!

Yazın vazgeçilmezi Stanley Quencher termosta indirim var!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Puma puma ayakkabı puma ayakkabı erkek puma erkek ayakkabı
İş birliği İçerikleri
A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

Priz aratmayan güç: Philips Dikey Süpürge indirimde

Priz aratmayan güç: Philips Dikey Süpürge indirimde

ŞOK'a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

Ayak sağlığını ve tarzını düşünenlerin tercihi: Camper Chasis

Ayak sağlığını ve tarzını düşünenlerin tercihi: Camper Chasis

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

Yüksek ses kalitesi, dev pil ömrü şimdi indirimde: JBL Tune 780BT NC

Yüksek ses kalitesi, dev pil ömrü şimdi indirimde: JBL Tune 780BT NC

Yüksek ses kalitesi, dev pil ömrü şimdi indirimde: JBL Tune 780BT NC

Yüksek ses kalitesi, dev pil ömrü şimdi indirimde: JBL Tune 780BT NC

Beklenen fırsat başladı: Sony PlayStation 5 Slim indirimde

Beklenen fırsat başladı: Sony PlayStation 5 Slim indirimde

Kum temizlemeye son! Haustier Kedi Tuvaleti şimdi indirimde

Kum temizlemeye son! Haustier Kedi Tuvaleti şimdi indirimde

Sınırları aşan akıllı saat avantajı! HUAWEI Watch Ultimate 2 indirimde

Sınırları aşan akıllı saat avantajı! HUAWEI Watch Ultimate 2 indirimde

Gün boyu süren rahatlık indirimde: Camper Drift Walk

Gün boyu süren rahatlık indirimde: Camper Drift Walk

Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

Erkeklerin ikonik parfümü Versace Eros indirimde!

ŞOK'a Onvo Google TV geliyor! 12 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Onvo Google TV geliyor! 12 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

11 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

11 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

18 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

18 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Bütçe dostu 4K keyfi: Samsung televizyon 9.900 TL indirimde

Bütçe dostu 4K keyfi: Samsung televizyon 9.900 TL indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli araç geliyor! 20 Ağustos 2026 A101 kataloğu

Priz aratmayan güç: Philips Dikey Süpürge indirimde

Priz aratmayan güç: Philips Dikey Süpürge indirimde

ŞOK'a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG Smart Televizyon geliyor! 15 Ağustos ŞOK aktüel kataloğu

Ayak sağlığını ve tarzını düşünenlerin tercihi: Camper Chasis

Ayak sağlığını ve tarzını düşünenlerin tercihi: Camper Chasis

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM'e elektrikli bisiklet geliyor! 14-16 Ağustos 2026 BİM kataloğu

Yüksek ses kalitesi, dev pil ömrü şimdi indirimde: JBL Tune 780BT NC

Yüksek ses kalitesi, dev pil ömrü şimdi indirimde: JBL Tune 780BT NC

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye düştü, saçları kırağı tuttu

Sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye düştü, saçları kırağı tuttu

Düğün konvoyunda felaket: 2 ölü 4 yaralı

Düğün konvoyunda felaket: 2 ölü 4 yaralı

Trafikte tartıştıkları kişi hakim çıktı! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı

Trafikte tartıştıkları kişi hakim çıktı! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı

Apartmanda sabaha karşı panik! Alevler yükseldi, 14 kişi hastanelik oldu

Apartmanda sabaha karşı panik! Alevler yükseldi, 14 kişi hastanelik oldu

Saniyelik çarpışma bir aileyi parçaladı: Ölenler 3 küçük kardeşmiş! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada kahreden detay

Kahreden gerçek sonradan ortaya çıktı

Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen 2 kürek sörfçüsü kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen 2 kürek sörfçüsü kurtarıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.