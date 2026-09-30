HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay'da korkunç cinayet! Saniye saniye kamerada

İçerik devam ediyor

Hatay'da meydana gelen cinayetin görüntüleri kan dondurdu. O.K. isimli şahıs, husumetlisi Fatih Emre'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün Erzin ilçesi kent merkezi Eseli Köprüsü üzerinde yaşandı.

Hatay da korkunç cinayet! Saniye saniye kamerada 1

KURŞUN YAĞDIRDI

Sokak ortasında yaşanan kavgada O.K. isimli şahıs, yanındaki silahla husumetlisi Fatih Emre'ye kurşun yağdırdı.

Hatay da korkunç cinayet! Saniye saniye kamerada 2

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kameraya yansıyan görüntüler üzerine polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayın faili O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay da korkunç cinayet! Saniye saniye kamerada 3

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Emre, hayat mücadelesini kaybetti. Fatih Emre'nin gün içerisinde defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akciğerleri nefessiz bırakıyor! Bu 5 belirtiye dikkatAkciğerleri nefessiz bırakıyor! Bu 5 belirtiye dikkat
Kaya'ya AK Parti içinden bir darbe daha: Tamamen silindiKaya'ya AK Parti içinden bir darbe daha: Tamamen silindi

Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Milli Takıma Belçika maçı öncesi iki kötü haber daha!

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

Odine hissesinden 15 milyar TL'lik vurgun! Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.