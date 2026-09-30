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Fatma Betül Sayan Kaya'ya AK Parti içinden bir darbe daha: Tamamen silindi

Türkiye'nin konuştuğu fon soruşturmasında adı geçen ve hakkındaki iddiaların ardından AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya, önce AK Parti MKYK WhatsApp grubundan çıkarıldı şimdi de ismi partinin resmi internet sitesinden silindi.

Fatma Betül Sayan Kaya'ya AK Parti içinden bir darbe daha: Tamamen silindi
Devrim Karadağ

Fon skandalında adı geçen ve iddialar sonrası AK Parti’deki tüm görevlerinden istifa etmek zorunda kalan Fatma Betül Sayan Kaya'ya, parti içinden de peş peşe darbeler geliyor.

İstifasının hemen ardından MKYK üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan çıkarılan Kaya'nın tüm kayıtları ve özgeçmişi, partinin resmi sayfasından da silindi.

Fatma Betül Sayan Kaya ya AK Parti içinden bir darbe daha: Tamamen silindi 1

İSMİ VE ÖZGEÇMİŞİ TAMAMEN SİLİNDİ

Fatma Betül Sayan Kaya’nın ismi ve özgeçmişi partinin kurumsal web portalından tamamen kaldırıldı. Sitede yapılan aramalarda Kaya’nın ismiyle ilgili "0 (sıfır)" sonuç çıkması, Genel Merkez'in bağları tamamen kopardığını ortaya çıkardı.

Fatma Betül Sayan Kaya ya AK Parti içinden bir darbe daha: Tamamen silindi 2

ERDOĞAN: "YANLIŞ YAPANLA VEDALAŞIRIZ"

Dünkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda isim vermeden Fatma Betül Sayan Kaya'ya yüklenen Erdoğan, "Bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden samimi muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbıhal etmek istiyorum" diyerek "Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz" ifadelerine yer verdi.

Fatma Betül Sayan Kaya ya AK Parti içinden bir darbe daha: Tamamen silindi 3

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Fatma Betül Sayan Kaya ak parti fon soruşturması
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