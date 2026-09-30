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Sebze, meyve ve yumurtadan bile bulaşabiliyor! Belirtileri bile birbirine benziyor

Son dönemde gıda kaynaklı hastalık vakalarında yaşanan artış, sofraya koyduğumuz yiyeceklere duyduğumuz güven konusunda tedirginlik yarattı. Özellikle Salmonella ve Cyclospora gibi mikroorganizmalar, gıdalar yoluyla ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ancak bakteriyel bir enfeksiyon olan Salmonella ile parazitin neden olduğu Cyclospora enfeksiyonu arasında önemli farklar bulunuyor.

Sebze, meyve ve yumurtadan bile bulaşabiliyor! Belirtileri bile birbirine benziyor
Çiğdem Berfin Sevinç

SALMONELLA NASIL BULAŞIYOR, BELİRTİLERİ NELER?

Salmonella, özellikle çiğ veya az pişmiş tavuk, yumurta ve et ürünlerinde görülebilen bir bakteri. Bununla birlikte bazı meyve ve sebzeler de bakteriyi taşıyabiliyor.

Salmonella bulaşan kişilerde en sık ishal, ateş, karın krampları ve kusma görülüyor. Belirtiler, kontamine yiyeceğin tüketilmesinden birkaç saat ila birkaç gün sonra başlayabiliyor.

Çoğu kişi herhangi bir özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşirken, küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalık daha ağır seyredebilir.

Salmonella'nın dikkat çeken bir diğer özelliği ise yalnızca gıdalarla bulaşmaması. Enfekte hayvanlarla veya hastalığı taşıyan kişilerle temas yoluyla da yayılabiliyor.

Sebze, meyve ve yumurtadan bile bulaşabiliyor! Belirtileri bile birbirine benziyor 1

CYCLOSPORA NEDİR?

Cyclospora cayetanensis, Salmonella'dan farklı olarak bir bakteri değil, parazit. Bu parazitin neden olduğu hastalığa ise siklosporiyaz adı veriliyor.

Enfeksiyon özellikle kontamine taze ürünlerle ilişkilendiriliyor. Yapraklı yeşillikler, taze otlar ve bazı meyveler risk taşıyabiliyor. Son dönemdeki vakalarda paketlenmiş salata karışımları da dikkat çekti.

Cyclospora enfeksiyonunda sulu ishal, iştahsızlık, şişkinlik ve halsizlik görülebiliyor. Belirtiler genellikle kontamine gıdanın tüketilmesinden yaklaşık bir hafta sonra ortaya çıkıyor ve bazı kişilerde haftalarca sürebiliyor.

Salmonella'dan farklı olarak Cyclospora'nın kişiden kişiye kolay şekilde bulaşmadığı belirtiliyor. Enfeksiyonların büyük bölümü parazitle kirlenmiş yiyecek veya içeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkıyor.

İKİSİNİ BİRBİRİNDEN AYIRAN EN ÖNEMLİ FARK

Salmonella ile Cyclospora arasındaki temel farklardan biri hastalığa neden olan mikroorganizmanın türü. Salmonella bir bakteri, Cyclospora ise parazit.

Sebze, meyve ve yumurtadan bile bulaşabiliyor! Belirtileri bile birbirine benziyor 2

Belirtiler de benzerlik gösterebilse de hastalıkların seyri farklı olabiliyor. Salmonella belirtileri genellikle daha kısa sürede ortaya çıkarken Cyclospora enfeksiyonunda belirtilerin başlaması yaklaşık bir haftayı bulabiliyor ve ishal daha uzun sürebiliyor.

Cyclospora enfeksiyonunun tedavisinde genellikle özel antibiyotiklere ihtiyaç duyuluyor.

GIDALARDAN HASTALIK KAPMAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT

Gıda kaynaklı hastalıklardan korunmanın en önemli yolu mutfakta hijyene dikkat etmek. Bunun için:

  • Ellerinizi, mutfak tezgahını ve kullanılan araç gereçleri sık sık temizleyin.
  • Et ve yumurtaları tamamen pişirin.
  • Meyve ve sebzeleri akan suyun altında iyice yıkayın.
  • Çiğ et, tavuk ve deniz ürünlerini tüketime hazır gıdalardan ayrı tutun.
  • Çapraz bulaşmayı önlemek için çiğ ürünlerde kullanılan kesme tahtası ve bıçakları diğer gıdalarla ortak kullanmayın.
  • Gıda geri çağırmalarını ve resmi güvenlik uyarılarını takip edin.

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Anahtar Kelimeler:
salmonella
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