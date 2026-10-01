Dünya Kahve Günü’ne özel sadece bugün geçerli Tchibo kahvelerde indirim var

Kahve molalarını gerçek bir keyfe dönüştürmeyi sevenler için kaçırılmayacak büyük fırsat başladı. Tchibo’nun en popüler kahve seçkisinde Dünya Kahve Günü'ne özel indirim sayesinde günün her saatine eşlik edecek lezzetlerinize çok daha ekonomik fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Yalnızca bugün geçerli olan bu cazip fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!

1. Tchibo Barista Espresso Çekirdek Kahve 500 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Her zaman siteden aliyorum taze uygun ve lezzetli. Bence Tchibonun en iyi kahvesi.”

“Aldığım da 1 sene tüketim süresi vardı. Poşetini açınca yoğun çok güzel aromatik bir kahve kokusu geliyor ve bu uzun süre devam ediyor. İçim olarak yoğun kahve tadını sevdiğim için beklentilerimi fazlasıyla karşılıyor.”

2. Tchibo Cafissimo Espresso Brasil 96 Adet Kapsül Kahve



Kullanıcılar ne diyor?

“Yoruma gerek yok çıktığından beri brezilya favorimiz zaten, Amazon sağ olsun markanın sitesinden bile ucuza alabildik, tek bir korkumuz vardi son kullanma tarihi yaklaşmış olabilir diye ama yeni ürün geldi, iki kutu sipariş verdik.”

“Tchibo Brasil kahve zaten lezzet olarak en çok beğendiğimiz ürün. Toplu alımda uygun fiyata geldiği için büyük paket aldık. Zaten kapsül olduğu için uzun süre lezzetini kaybetmiyor.”

3. Tchibo Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve 2x250 g

Kullanıcılar ne diyor?

“En sevdiğim filtre kahve, çekirdek için de aynısını kullanıyorum tek geçerim.”

“Güzel kahve. Her zaman ilk tercihim.”

4. Tchibo Espresso Elegant 10'lu Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Yumuşak içimli memnun kaldıgım bir kahve.”

“Çok iyi ,yumuşak içim süper lezzet.”

5. Tchibo Espresso Milano Style Çekirdek Kahve 1000 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Nefis bir kahve markanın diğer çeşitleri gibi.”

“Kokusu muhteşem. Kahvenin tadı, lezzeti muazzam, kahvesever olarak şiddetle tavsiye ederim.”

6. Tchibo Cafissimo Caffe Crema Colombia 96 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Bence tchibonun aromalı kahvelerinin dışında klasiklerinin en iyisi.”

“Yoğun ve kavrulmuş aromalı. Alışık olmayana ser gelebilir ama yoğun ve kavrulmuş aroma sevenler için iyi bir tür.”

7. Tchibo Eduscho Espresso Intenso Çekirdek Kahve 1 kg

Kullanıcılar ne diyor?

“Ağız tadıma uygun, orta üstü sertlikte ve güzel aromalı çekirdek kahve.”

“Fiyat performans bir ürün bence.”

8. Tchibo Caffè Crema Fine Aroma 30 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Son kullanma tarihi uzun . bu çeşidi denememiştim beğendim.”

“Çok beğendim.Hafif içimli bir kahve, sütle içiyorum.”

9. Tchibo Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve 2x250 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Fiyatı uygunlaştıkça aldığım severek içtiğim kahve markası tavsiye ederim sert kahve sevenlere.”

“Bu kahve lezzetli, harika bir aroma. Büyük değer!”

10. Tchibo Best of Cafissimo – Deneme Seti 30 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Het zaman kullandığım marka. Seviyorum bu kapsülleri. Kargo iyi.”

“En sevdiklerim bir arada içimi yumuşak lezzetleri şahane teşekkürler Tchibo.”

11. Tchibo Variazione Çekirdek Kahve 1kg

Kullanıcılar ne diyor?

“Kaliteli ve güsel bir kahve. Sert kahve sevenler için öneririm.”

“Her zaman alıp severek kullandığım kahve. Hızlı teslim edildi ve paketleme sağlamdı.”

12. Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve 2x250 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Kalite , lezzet ve tazelik bir arada. Tchibo tadı kokusu her şeyi ile yıllardır favorim.”

“Yumuşak içimli çok lezzetli bir kahve. Son kullanma tarihi de baya ileri tarihli.”

13. Tchibo Cafissimo Barista Espresso 30 Kapsül

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün çok güzel indirimde çok uyguna geliyor bir kapsül.”

“Ürünü sürekli kullandığım için kesinlikle tavsiye ederim geyet iyi.”

14. Tchibo Cafissimo Barista Caffè Crema 30 Kapsül

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet sağlam geldi. Güzel aroma . Sütle çok güzel oluyor.”

“Tchibo'nun kahve kapsüllerini, Tchibo kahve makinesinde Caffe Crema ve Espresso olarak sürekli kullanıyorum. Lezzet açısından çok iyiler.”

15.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yumuşak işim, kaliteli, ofiste çok iyi içiliyor.”

“İçimi yumuşak, güzel bir kahve.”

Bu içerik 1 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.