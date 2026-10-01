Tünel içinde çarpıştılar: 1 yaralı

Kaza Selatin Tüneli içerisinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tıra arkadan başka bir tır çarptı. Yaşanan kaza sonrasında bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemlerini alırken, tünelde bir süre trafik akışına izin verilmedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır