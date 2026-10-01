Trafikte “Arkam sağlam” çıkışı pahalıya patladı

Başakşehir'de bir alışveriş merkezinin otopark girişinde yaşanan trafik tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracından inerek başka bir sürücüye küfür ve hakaretlerde bulunduğu belirtilen kadın doğum doktoru Ö.K.A.'ya 180 bin lira trafik idari para cezası kesildi. Doktorun ehliyetine 60 gün el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.

“ÇEK, ARKAM SAĞLAM” DEDİ

Olay, Başakşehir'deki Mall of İstanbul AVM'nin otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.K.A., trafikte tartıştığı sürücünün yanına gitmek için aracından indi. Tartışma sırasında sürücüye küfür ve hakaretlerde bulunduğu belirtilen doktorun o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde Ö.K.A.'nın kendisini kayda alan sürücüye, “Çek, arkam sağlam” dediği görüldü.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Sürücünün ihbarının ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Olay anına ait görüntüleri inceleyen ekipler, Ö.K.A.'nın saldırı amacıyla aracından indiğini tespit etti.

180 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerinin incelemesi sonrasında Ö.K.A.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi. Ö.K.A. hakkında Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından ayrıca adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır