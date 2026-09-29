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Singapur'da şaşırtan olay: Timsah ihbarı başına dert oldu!

Singapur'da bir gölde timsah görüldüğü ihbarı üzerine geniş çaplı arama başlatıldı ve bölgedeki faaliyetler durduruldu. Bir gün sonra görüntünün yapay zeka ile hazırlandığı ortaya çıkarken, sahte görseli oluşturduğu belirlenen 30 yaşındaki Ye Lin hakkında dava açıldı.

Singapur'da şaşırtan olay: Timsah ihbarı başına dert oldu!

Singapur'da bir gölde timsah bulunduğu iddiası yetkilileri harekete geçirdi. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama yapılırken göldeki faaliyetler de durduruldu. Ancak bir gün süren çalışmaların ardından timsah görüntüsünün yapay zeka ile hazırlandığı belirlendi.

YAPAY ZEKA İLE TIMSAH GÖRÜNTÜSÜ HAZIRLADI

CNA'nın haberine göre olayın arkasında Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin'in olduğu tespit edildi. Ye Lin'in, Singapur'un en büyük baraj göllerinden birinde timsah bulunduğunu gösteren bir görüntüyü yapay zeka uygulaması kullanarak oluşturduğu belirtildi.

Hazırladığı görüntüyü bir polis memuruna gönderen Ye Lin'in ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Gölde geniş çaplı arama başlatılırken güvenlik amacıyla bölgedeki tüm faaliyetlere ara verildi.

Singapur da şaşırtan olay: Timsah ihbarı başına dert oldu! 1

GERÇEK BİR GÜN SONRA ANLAŞILDI

Arama çalışmalarının başlamasından bir gün sonra görüntünün gerçek olmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde timsah görselinin yapay zeka tarafından üretildiği belirlendi.

Ye Lin'in kullandığı yapay zeka uygulamasındaki tüm geçmişi de sildiği tespit edildi.

10 YILA KADAR HAPİSLE KARŞI KARŞIYA

Olayın ardından Ye Lin hakkında "yanlış bilgiyi yayma" ve "adaletin işleyişini engelleme" suçlamalarıyla dava açıldı.

Singapur da şaşırtan olay: Timsah ihbarı başına dert oldu! 2

30 yaşındaki Ye Lin, yöneltilen suçlamalar kapsamında 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para cezası veya hem hapis hem de para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka timsah
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