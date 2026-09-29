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Fren yerine gaza bastı: İstanbul'da 2 araç kafeye böyle girdi

İstanbul Çekmeköy'de kontrolden çıkan cip, park halindeki otomobile çarparak 2 araçla birlikte bir kafeye girdi. Kazada yaralanan olmazken, kafenin ve önündeki alanın boş olması büyük bir tehlikenin önüne geçti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fren yerine gaza bastı: İstanbul'da 2 araç kafeye böyle girdi

Çekmeköy'de bir AVM'nin otoparkından çıkmaya çalışan cip, sürücüsünün iddiaya göre fren yerine gaza basması sonucu park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen 2 araç kafeye girdi. Kazada yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

2 ARAÇ KAFEYE GİRDİ

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir AVM'nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre park halindeki cipin kadın sürücüsü, aracı hareket ettirdiği sırada fren yerine gaza bastı.

Kontrolden çıkan cip, park halindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından sürüklenen 2 araç kafeye girdi.

Fren yerine gaza bastı: İstanbul da 2 araç kafeye böyle girdi 1

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kafenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

OLASI FACİA KIL PAYI ATLATILDI

Kaza sırasında kafede ve iş yerinin önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada yaralanan olmazken, kafe ile araçlarda hasar meydana geldi.

Kafeye giren araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Cip sürücüsü ise ifadesinin alınması için jandarma merkezine götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Fren yerine gaza bastı: İstanbul da 2 araç kafeye böyle girdi 2

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BİRDEN SES GELİNCE GELİP BAKTIK"

Olaya tanık olan Baran Akyol, cipin park halindeyken aniden hareket ettiğini belirterek, "Park halindeyken birden hareket ederek park halindeki araca çarpınca dükkana girdiler. Yaralı yoktu.

Fren yerine gaza bastı: İstanbul da 2 araç kafeye böyle girdi 3

Kimseye bir şey olmadı. AVM'nin içerisinde çalışıyorduk. Birden ses gelince gelip baktık" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy kaza
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