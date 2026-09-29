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Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' kulisi: “Derhal istifa etsin”

Fatma Betül Sayan Kaya’nın AK Parti’deki görevlerinden ayrılmasının perde arkasına ilişkin gazeteci Abdulkadir Selvi’den kulis bilgisi geldi. Selvi, Kaya’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşmak istediğini, Erdoğan’ın ise “Derhal istifa etsin” mesajı verdiğini öne sürdü.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' kulisi: “Derhal istifa etsin”
Mehmet Hazar Gönüllü

Fon kriziyle bağlantılı hisse işlemleri hakkındaki iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası siyasetin gündemine oturdu. Fatma Betül Sayan Kaya'ya çevrildi ve eşi İlyas Kaya’nın hisse alımlarına toplam 163 milyon 46 bin TL yatırdığı, satışlardan 2,17 milyar TL çektiği öne sürülüyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi, katıldığı bir canlı yayında istifa öncesinde yaşandığını söylediği süreci anlattı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kulisi: “Derhal istifa etsin” 1

“CUMHURBAŞKANINA ULAŞMAK İSTEMİŞ”

Selvi’nin aktardığı kulise göre Kaya, hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin ardından Erdoğan’a ulaşmak istedi. Selvi, Erdoğan’ın buna karşılık Kaya’nın derhal istifa etmesini istediğini söyledi.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kulisi: “Derhal istifa etsin” 2

“BAŞKA İSİMLER ÇIKARSA TAVRI NET”

Selvi, benzer iddialarla başka isimlerin gündeme gelmesi halinde de Erdoğan’ın istifa isteyeceğini ve Erdoğan'ın tavrının "Kimseyi korumam. Böyle bir işe bulaşan kim varsa derhal istifa etsin, makamı mevkisi ne olursa olsun" şeklinde olduğunu öne sürdü.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kulisi: “Derhal istifa etsin” 3

NE OLMUŞTU?

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden yüksek kazanç elde ettiğini öne sürmüş, alım ve satışların zamanlamasına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu söylemişti.

Bu iddiaların ardından Kaya, konunun açıklığa kavuşması için siyasi sorumluluk aldığını belirterek AK Parti’deki görevlerinden "affını" istemişti.

Kaya istifa açıklamasında, "hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşması için siyasi sorumluluk aldığını" belirtmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, talebin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kulisi: “Derhal istifa etsin” 4

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya istifa ak parti fon soruşturması
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