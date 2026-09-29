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9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! İşte o belediye başkanları

Siyaset kulislerini hareketlendiren bir iddia gündem olmuştu. AK Parti'ye yeni belediye başkanlarının katılacağı öne sürülmüştü. Bugünkü AK Parti toplantısında 9 belediye başkanı daha partiye katıldı.

9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! İşte o belediye başkanları
Recep Demircan

Ankara'da siyaset kulislerini hareketlendiren transfer iddiaları gündem olmuştu. Bugünkü AK Parti toplantısı sonrasında 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının rozetlerini taktı.

9 belediye başkanı AK Parti ye katıldı! İşte o belediye başkanları 1


İşte o belediye başkanları:

Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap AKAY

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah YILDIZ

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet AKPINAR

Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet KARACA

Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil ÖZTÜRK

Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet SEPTİOĞLU

Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil ÖZCAN

Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın DİNÇER

Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora KARAKULLUKCU

9 belediye başkanı AK Parti ye katıldı! İşte o belediye başkanları 2

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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