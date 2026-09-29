9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! İşte o belediye başkanları

Ankara'da siyaset kulislerini hareketlendiren transfer iddiaları gündem olmuştu. Bugünkü AK Parti toplantısı sonrasında 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının rozetlerini taktı.
İşte o belediye başkanları:
Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap AKAY
İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah YILDIZ
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet AKPINAR
Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet KARACA
Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil ÖZTÜRK
Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet SEPTİOĞLU
Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil ÖZCAN
Balıkesir Marmara Belediye Başkanı Aydın DİNÇER
Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora KARAKULLUKCU
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