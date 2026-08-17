LEGO Speed Champions Şimşek McQueen setinde kaçırılmayacak indirim

Çocukluğumuzun unutulmaz kahramanı Şimşek McQueen’i sergilemek herkesin hayali. LEGO Speed Champions kalitesiyle tasarlanan 270 parçalık Şimşek McQueen, şasisinden sponsor logolarına kadar büyüleyici detaylara sahip. Gerçekçi detayları ve özgün grafikleriyle bu model, koleksiyoncuların ve Disney Pixar hayranlarının gözdesi olacak. İndirim bitmeden keşfetmek için okumaya devam edin!

LEGO Speed Champions Şimşek McQueen Yapım Seti (270 Parça)

LEGO Speed Champions Şimşek McQueen (77255) yapım seti, Disney Pixar Arabalar filminin sevilen kahramanını 270 parçalık detaylı bir tasarımla odanıza taşıyor. 9 yaş ve üzeri çocuklar ile koleksiyonerler için olan bu model; ünlü 95 numarası, Rust-Eze logosu, sarı şimşek detayları ve özel 'Lightyear' baskılı lastikleriyle filme sadık ikonik bir görünüm sunuyor. Serideki diğer araçlardan farklı olarak detaylı bir alt şasi yapısına sahip olan set, LEGO Builder uygulaması üzerinden 3 boyutlu dijital talimatlarla kolayca birleştirilebiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"İster tek başıma ister başkalarıyla birlikte monte etmek için çok eğlenceli. Muhteşem!"

"Yapımı, biraz yardımla küçük çocukların bile yapabileceği kadar basit ve bir araya geldiğinde sağlam ve oyun oynamaya hazır hissettiriyor. Detaylar da mükemmel. Sadece çıkartmalarla süslenmiş kırmızı bir araba değil, gerçekten Lightning McQueen'e benziyor ve oranları sergilemek veya yerde yarışmak için harika."

Bu içerik 17 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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