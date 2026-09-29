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Çin'de üretken yapay zeka kullanıcı sayısı 700 milyonu aştı

Çin'de üretken yapay zeka kullanıcı sayısı 700 milyonu aştı.

Çin'de üretken yapay zeka kullanıcı sayısı 700 milyonu aştı

Çin’de üretken yapay zeka kullanıcı sayısının 700 milyonu aştığı bildirildi.

Çin İnternet Ağı Enformasyon Merkezinin (CNNIC) yayımladığı rapora göre, üretken yapay zeka kullanıcılarının sayısı Haziran 2026 itibarıyla 700 milyonun üzerine çıktı.

2025 sonunda 602 milyon olan yapay zeka kullanıcı sayısı, 6 ayda 100 milyona yakın artış kaydetti.

Bu dönemde üretken yapay zeka teknolojilerinin penetrasyon oranı da yüzde 50'nin üzerine çıktı.

Yapay zeka sistemleri farklı kullanım senaryoları içinde en fazla sohbet aracı olarak ilgi gördü. Kullanıcıların yüzde 76'sı, sorularına yanıt aramak için yapay zeka uygulamalarına başvurdu.

Öte yandan raporda, 100 bin grafik işlemci ünitesinden oluşan Çin'in ilk ulusal yapay zeka süper kümesinin bu dönemde kullanılmaya başlandığı, üretken yapay zekanın endüstriyel dönüşüme ve yenilenmeye güç vererek pek çok sektörü daha akıllı hale getirdiği aktarıldı.

Cisimleşmiş yapay zekanın da bu teknolojinin gelişiminde en aktif alanlardan biri olduğuna işaret edilen raporda, yapay zeka donanımlı robotların sanayi üretiminden cerrahi operasyonlara ve gündelik yaşam hizmetlerine pek çok sektörde kullanıldığı belirtildi.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çin yapay zeka
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