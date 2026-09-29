Silah sahiplerine SMS! Emniyet’ten 7 ilde uyarı

Okullardaki önlemler yeniden incelenirken emniyet birimleri bu kez silahların evde nasıl saklandığına odaklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin valilere verdiği talimatın ardından ruhsat sahiplerine yönelik bilgilendirme başladı.

İlk etapta Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin’de silah ruhsatı bulunan kişilerin telefonlarına uyarı mesajları gönderildi.

“ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI KİLİTLİ YERLERDE SAKLAYIN”

Elazığ’da gönderilen mesajda, yivsiz av tüfeğinin başkasına verilmesinin veya kullandırılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Ruhsat sahiplerinden tüfeklerini çocukların ve yetkisiz kişilerin erişemeyeceği kilitli yerlerde, boş ve şarjörü ayrı biçimde saklamaları istendi.

Giresun’daki mesajda da ruhsatlı silahların özellikle çocukların ulaşamayacağı ve kullanamayacağı şekilde muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı.

DÖRT İLDE YAZILI TEBLİGAT BAŞLADI

Çalışma SMS’lerle sınırlı kalmadı. Eskişehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Erzurum’da da yeni silah ruhsatı almak veya ruhsatını yenilemek için başvuranlara, silahların muhafazası konusunda yazılı tebligat yapılmaya başladı.

Bakan Çiftçi daha önce, Manisa ve Osmaniye’de yaşanan saldırıların ardından okullardaki güvenlik önlemlerinin 81 ilde yeniden inceleneceğini duyurmuştu.