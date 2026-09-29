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Tramvayda taciz iddiası! Genç kadın video çekip ifşa etti, başına gelenleri anlattı

İstanbul'da T1 tramvayında taciz edildiğini iddia eden genç bir kadın başına gelenleri anlattı. Genç kadın, taciz ettiğini iddia ettiği adamı durakta indikten sonra kayıt altına aldı. O anlarda ise "Seni tüm Türkiye'ye ifşa edeceğim. Tacizin hiçbir bahanesi, gerekçesi ve mağduru suçlayacak bir tarafı yok" dedi.

Tramvayda taciz iddiası! Genç kadın video çekip ifşa etti, başına gelenleri anlattı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da T1 tramvay hattını kullanan genç bir kadın taciz edildiğini iddia etti ve yaşadığı olayı anlattı.

"AZ ÖNCE T1'DE TACİZE UĞRADIM"

Kendisini kayıt altına alan genç kadın, "Az önce T1'de tacize uğradım. Sinirden elim ayağım titriyor. Sessiz kalan bir tip değilim. Bir tane kızı da taciz etmiş benden önce ağlayarak inmiş" dedi.

Tramvayda taciz iddiası! Genç kadın video çekip ifşa etti, başına gelenleri anlattı 1

"DÖNÜNCE HEMEN ELİNİ ÇEKTİ"

Taciz edildiğini anlayınca arkasına döndüğünü belirten genç kadın, şahsın elini hemen çektiğini ifade etti ve "Ben susarsam bu yüz bulacak gidip başkalarına yapacak" düşüncesiyle şahsa tepki gösterdiğini belirtti.

Tramvayda taciz iddiası! Genç kadın video çekip ifşa etti, başına gelenleri anlattı 2

"SENİ TÜM TÜRKİYE'YE İFŞA EDECEĞİM"

Tepkinin ardından şahıs tramvaydan inerken, genç kadın da arkasından indi ve şahsı kayıt altına aldı. Genç kadın o anlarda ise "Seni tüm Türkiye'ye ifşa edeceğim" ifadelerini kullandı.

Tramvayda taciz iddiası! Genç kadın video çekip ifşa etti, başına gelenleri anlattı 3

"SAKIN SUSMAYIN, ONA HADDİNİ BİLDİRİN"

Genç kadın ayırca, "Sakın susmayın, ona haddini bildirin. Susmak yok, korkmak yok sen hiçbir şey yapmadın. Altımda pantolon var, mini etek olsa da değişmeyecek. Bunlarla alakasız. Açık olsan da kapalı olsan da hepsinden bağımsız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul tramvay taciz
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