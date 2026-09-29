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Lüks otel ve teknelere baskın! Antalya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 gözaltı

Antalya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında turizmciler, iş insanları ve lüks otel sahiplerinin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in de olduğu belirtildi.

Lüks otel ve teknelere baskın! Antalya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği iddialarıyla ilgili harekete geçildi.

İŞ İNSANLARI, TURİZMCİLER...

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, aralarında iş insanları ve turizmcilerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerin bu sabaha karşı düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Lüks otel ve teknelere baskın! Antalya da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 gözaltı 1

ŞÜPHELİLER ARASINDA BÖCEK VE OĞLU DA VAR

Operasyon ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Şüpheliler arasında; Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yanı sıra, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile turizm, otomotiv, inşaat ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının da bulunduğu belirtildi. Sözcü'nün aktardığı detaya göre gözaltına alınanlar arasında lüks otel sahipleri de var.

Soruşturma dosyasında birbiriyle kesişen birden fazla olay zinciri bulunduğu, otel ve teknelerde uyuşturucu ve fuhuş amaçlı organizasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Lüks otel ve teknelere baskın! Antalya da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 gözaltı 2

UYUŞTURUCU TESTİ YAPILACAK

Operasyon kapsamında şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti amacıyla kan, idrar ve saç örneklerinin alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekleri belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada; 'Hırsızlık ve dolandırıcılık' suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.B.'nin de yakalandığı kaydedildi.

Lüks otel ve teknelere baskın! Antalya da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 gözaltı 3

TÜM BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamındaki beyanların teknik ve kriminal delillerle doğrulanması, uyuşturucu maddelerin kimler tarafından temin edildiğinin belirlenmesi, fuhuş amaçlı organizasyonları düzenleyen veya aracılık eden kişilerin tespiti ve şüpheliler arasındaki bağlantıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik adli işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

Lüks otel ve teknelere baskın! Antalya da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 gözaltı 4


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik fuhuş uyuşturucu otel
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